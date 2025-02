«La sequía va a suponer que la fruta y la verdura siga cara en verano»

Se asoma por la puerta del almacén y mira hacia la tienda en la que no hay ningún cliente. «Normalmente hay mucho más movimiento a ... esta hora», asegura Martín Oxley, propietario de Frutas Koke.

Son las diez y media de la mañana y en este comercio, ubicado en la avenida Carolina Coronado de la Badajoz, no se nota el desabastecimiento que el paro de los transportistas ha provocado en otros puntos de venta.

Entonces, ¿por qué no hay clientes? «Porque todo ha subido, porque a la gente le cuesta llenar la cesta de la compra», responde Martín, que cree que el alza en los precios no es solo coyuntural y no se puede relacionar únicamente con la situación internacional. «Lo notamos desde hace bastante tiempo, aunque ahora está siendo más acusado», afirma preocupado.

No es muy optimista de cara al futuro. Las previsiones meteorológicas no son buenas. La sequía ya está provocando que haya agricultores que se estén planteando no sembrar tomate esta campaña. «La gente espera que con el verano baje el precio de la fruta y de la verdura, pero si hay menos producto en el campo lo precios seguirán siendo caros», advierte este frutero, que cree que con el cambio climático la situación puede ir a peor en los próximos años.

Aunque él ha tenido que subir los precios en su tienda no lo ha hecho todo lo que se le han incrementado los costes. Más allá de la luz, también el producto le sale más caro. «No se encuentra tomate por menos de dos euros y medio el kilo, pero no lo puedo vender a ese precio», indica antes de añadir que «hoy (el viernes) me ha costado la compra para la tienda el doble que ayer»

Eso reduce sus márgenes y complica la rentabilidad de su negocio. «Es difícil, porque los salarios no suben y la gente tiene miedo a gastar en una situación como la actual», remarca.