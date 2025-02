«Aunque llueva ya no se pueden hacer más plantas de tomate»

Hace 17 años que José Antonio Ramos entró a trabajar en la Cooperativa San Isidro de Villanueva de la Serena. Y lo hizo para estar al frente de los invernaderos donde se produce la planta de tomate que se convertirá en el oro rojo de ... la Vegas del Guadiana. Sin embargo, esta campaña en los invernaderos es incierta, pareja a la que se vive fuera de ellos, por la falta de lluvia.

–¿En qué difiere esta campaña de las de otros años?

–Este año vamos con retraso porque no ha habido claridad sobre las condiciones de riego que habrá en el campo, y eso ha hecho que haya mucha incertidumbre a la hora de tomar decisiones sobre cuánto plantar. Estamos siete u ocho días por detrás de lo que deberíamos estar, y eso repercutirá en que los plantones también lleguen al campo con más de una semana de diferencia a un año normal. La previsión es que hasta el 8 o el 10 de abril no se empiecen a plantar los primeros tomates, que son las semillas que se pusieron en las bandejas el 24 de febrero.

–¿La cantidad de semilla está siendo similar?

–Hay bastante diferencia con respecto a un año en el que todas las circunstancias son normales. En una campaña normal hacemos alrededor de 22 millones de plantas y, sin embargo, este año vamos a tener sobre 16 o 18 millones. Eso sí, vamos a hacer más que otros invernaderos, porque la gente ha recortado mucho, como es normal.

–En caso de que lloviera suficiente, ¿hay poder de reacción para hacer más plantas?

–Ya no hay tiempo, aunque empezara a llover, es muy difícil, porque el tiempo del tomate temprano ya se ha pasado de fecha. En el tomate tardío se podría poner más, pero no es conveniente porque se acumulará después para la recogida y la posterior entrada en la fábrica. Esto hay que preverlo con antelación y que haya una programación del cultivo más o menos rigurosa, porque sobre la marcha no es posible aumentar la producción.

–¿Cuándo terminará la labor en los invernaderos este año?

–Nosotros vamos a estar haciendo bandejas y germinando hasta finales de marzo, aunque normalmente solemos estar más tiempo, porque a medida que van saliendo los plantones del invernadero se van ocupando con nuevas bandejas para las campañas más tardías. Pero este año eso no va a suceder, porque habrá espacio suficiente al producir menos.

–¿Esta situación también repercute en la mano de obra?

–En nuestro caso, estamos cinco personas ahora y se incorporarán otras dos a la hora de la salida de la planta del invernadero porque se acumula más volumen de trabajo. Pero no se trabaja con alegría porque sabemos que el sector lo está pasando muy mal. Y una vez que termine esta campaña nos trasladamos a la cooperativa San Isidro y enlazamos con la de cereal, la entrada de tomate para cargarlo; más tarde llegará la del maíz y la aceituna, y volveremos de nuevo a los invernaderos al año que viene para iniciar una nueva temporada, que esperemos que sea mejor que esta. Y otros compañeros pasan también a la campaña de la fruta. Pero sí que conozco muchos casos en los que esta situación de falta de agua y la incertidumbre están repercutiendo a la hora de que llamen para trabajar.