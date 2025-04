La 'señora' más bella del mundo es de Extremadura

Una extremeña ya es oficialmente la 'Señora más bella del Universo'. Se trata de Puri Galán Maldonado y es de Coria, Cáceres. En el concurso ... que ha durado más de una semana y que concluyó ayer jueves con una gala final, la extremeña ha quedado por delante de la candidata de Japón y primera finalista, la de Ecuador, segunda, y la de Estados Unidos, tercera finalista.

Puri Galán, de profesión odontóloga, ha sido coronada porque tras varios días de competición fue la que más puntos cosechó en este certamen denominado Mrs. Universe y en el que participaron 32 aspirantes de todo el mundo que tras la primera criba se quedaron en 15. «Me siento muy emocionada, agradecida, entusiasmada... y todos los adjetivos que te puedas imaginar», ha declarado a este diario la extremeña aún desde Tenerife. Como explicó este diario en un reportaje previo sobre la candidata, el certamen Mrs. Universe se diferencia del de Miss Universo o Miss Mundo en que el primero es para mayores de 30 años e incluso concede otro título, denominado Mrs. Elite, para mujeres de más de 45 años.

Puri Galán tiene 38 años y, en su opinión, «creo que el jurado me ha valorado de manera global porque me han dado el premio al mejor traje nacional, diseñado por Emma Prieto (placentina afincada en Coria y amiga suya), también el premio al mejor talento después de que bailara flamenco y así, poco a poco, fui sumando puntos. Yo creo que el jurado ha visto en mí no solo belleza sino elegancia e inteligencia», ha explicado a HOY aún emocionada.

Según Puri Galán, la presencia de su familia en Tenerife le ha ayudado mucho. «He estado muy arropada por ellos, verlos de lejos me daba mucha tranquilidad todo el rato», ha dicho esta joven, casada y sin hijos, que espera seguir con su profesión, la cual ejerce en Madrid, Coria y Moraleja, «aunque ahora espero que se me abran también otras puertas en el mundo de la moda y ya iré viendo lo que vaya surgiendo. De momento, ya me han empezado a llegar muchos mensajes», ha señalado antes de coger el vuelo de regreso.