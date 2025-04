Puri Galán Maldonado: Madura y empoderada por su belleza

J. López-Lago Domingo, 13 de octubre 2024, 21:20 | Actualizado 21:54h. Comenta Compartir

Ha llegado tarde al mundo de la moda, pero reconoce estar encantada. Además, Puri Galán Maldonado va como un tiro. No hace ni año y medio que desfiló por primera vez y ahora mismo está en Tenerife porque el próximo 17 de octubre esta extremeña va a representar a España en el certamen Mrs. Universe.

Nació en Coria (Cáceres) en 1985 y tiene por tanto 38 años, pero desde pequeña le apasionaban estos concursos. A cualquiera que se pregunte si a esa edad se compite por una corona mundial de belleza, Puri aclara que este es un evento paralelo que complementa al clásico Miss Universo de toda la vida. Por resumirlo mucho, este es para mujeres mayores. Esta filosofía no solo le encanta sino que le ha brindado la oportunidad de descubrir un mundo nuevo.

Mrs. Universe se celebró por primera vez en Bulgaria y desde entonces ha habido 17 ediciones, la última celebrada en Filipinas, según revela la wikipedia, que da como actual campeona a la estadounidense Meranie Gadiana Rahman.

Este certamen se traduce como concurso de 'Señora más bella' y hay que tener más de treinta años para participar y en algunos países te exigen estar casada. Esto último España no lo aplica, aclara Puri, odontóloga de profesión que trabaja en una clínica de Madrid y cada quince días en centros de Coria y Moraleja.

Desde el pasado día 8 está en Tenerife conviviendo con el resto de candidatas. «Este certamen nace por una necesidad de la sociedad actual y su justificación es que toda mujer a partir de los 30 años puede seguir siendo bella. Competiremos mujeres de 35 países y hay un título que es Mrs. Elite para mayores de 45 años, llegando a haber una mujer gallega que tiene setenta años, lo cual a mí me parece que lanza todo un mensaje».

En el caso de España, la extremeña ha llegado a esta gala internacional tras coronarse como Mrs. Madrid el pasado mes de diciembre entre una veintena de candidatas. Pero todo empezó de manera casual por hacerle un favor a una amiga. «La diseñadora placentina Emma Prieto me pidió que desfilara para ella con una de sus colecciones y lo hice como hobby. Eso fue hace año y medio y la verdad es que reconozco que me gustó mucho ese mundo. En ese desfile había muchas chicas jóvenes que se iban a presentar a certámenes de belleza, pero todas menores de treinta años. En cuanto supe que había otro concurso para mayores de treinta me presenté y gané», explica.

Ante la acusación recurrente de que certámenes así cosifican a la mujer, Puri Galán se defiende: «Por suerte existen estos certámenes, donde no se piden medidas y puede presentarse cualquier mujer que se sienta empoderada y guapa. Tampoco veo que haya machismo pues no se sabe no quiénes componen el jurado. De momento, mi experiencia es que somos un grupo de mujeres maduras, cada una con su vida, experiencia y trabajo y no nos va la vida en ello. Es como venir a una excursión, y me llevo grandes amigas de otros certámenes. Nadie se siente cosificada, solo somos nosotras mismas pasándolo bien. Las hay solteras, casadas como yo, divorciadas...», señala.

Ha elegido el derecho a la salud

Entre las reglas del certamen que dirige Mary Rose Salubre hay que desfilar con un traje nacional y ella llevará uno de su amiga la extremeña Emma Prieto, que suele inspirarse en motivos taurinos y flamencos, aunque asegura que llevará la bandera de Extremadura con ella.

Pero además de desfilar, hay más de una semana de concentración. «Aunque la gala final es el día 17 de octubre, cada día hay actividades, desde reuniones con autoridades, entrevistas con el jurado, excursiones, cenas y fiestas y un foro para la defensa de los derechos humanos. «Cada participante elegimos uno que haya que defender, yo por mi profesión he elegido el derecho a la salud, con el que hago una presentación de tres minutos, lo defendemos y nos sometemos a algunas preguntas. Todo es en inglés».

No hay premio económico, pero para la extremeña el resultado final es secundario, solo busca vivir la experiencia y darse a conocer pues reconoce que no le importaría dar un paso más. Ya ha probado como extra en el mundo de la publicidad y en una serie, pero el mundo de la televisión le atrae. «No descarto nada, me encantaría y reconozco que este tipo de concursos es una buena promoción», dice esta extremeña que reconoce cuidarse desde hace mucho acudiendo al gimnasio y se considera una mujer muy familiar.