Sendas para bicis al rescate de Las Hurdes

Con sus bancales, chorreras y meandros, la comarca de Las Hurdes es la segunda más montañosa de Extremadura después de La Vera. En cambio, la ... primera es mucho más abrupta porque sus cinco valles están ordenados de una forma caótica. Esto siempre fue un contratiempo para el desarrollo hurdano, pero hoy lo celebra Paco García. Es ingeniero forestal y va a intentar que esta orografía tan incómoda que secularmente lastró la agricultura o la ganadería en la zona atraiga a practicantes de la bicicleta de montaña. Su idea es que esta comarca extremeña emerja como una referencia en este deporte y tiene muy claro su plan.

García analizó las posibilidades de combinar pasión y trabajo y en 2018 creó –a partir de su empresa de consultoría ambiental 'Ambiforest'– la marca 'Bikes at forest' (bicis en el bosque), una agencia de viajes y rutas en bicicletas de montaña. Se dedican a diseñar itinerarios a la carta por el norte de Extremadura y Valle de las Batuecas-Sierra de Francia (Salamanca). También a alquilar bicicletas tanto musculares como eléctricas de doble suspensión aptas para adentrarse en todo tipo de senderos sin importar el desnivel y donde la forma física no es lo más importante. Lo novedoso es que te las llevan y te las recogen en cualquier punto del Norte de Extremadura y sur de Salamanca.

Ya tienen clientes extranjeros que vienen con sus propias bicis y que a lo largo de varios días recorren las montañas extremeñas usando alojamientos rurales con encanto y degustando lo más típico de cada comarca. «El otro día tuvimos un grupo de Córdoba y en el remolque había 65.000 euros en bicis, a una media de 6.000 cada una», relata para ilustrar el alto por adquisitivo de su clientela, que también llega de otros países de Europa que son llanos y conocen España a través de Extremadura y sobre dos ruedas. Pero funcionar como agencia o como empresa de alquiler de bicis es solo el primer paso de un proyecto mucho más ambicioso.

Zona Zero, Zona Alfa,...

La temporada alta es la primavera y el otoño, pero el negocio no ha hecho más que crecer y Paco García y su equipo de cinco personas no han dejado de desbrozar bosque para abrir itinerarios nuevos. Todo ello va a dar lugar a 'Hurdes Trail', un ambicioso proyecto que ya está en modo piloto en Pinofranqueado (Cáceres) y que en breve podría situar a Extremadura como referencia de la bicicleta de montaña. El antecedente es la Zona Zero de Aínsa, en el Pirineo aragonés. Allí hay una red de senderos para descender y 209 empleos directamente relacionados con la bicicleta de montaña, que generó 60.000 pernoctaciones en 2019 y un impacto económico de 9,1 millones de euros en un solo año.

La bici eléctrica está detrás de este auge, así que este modelo lo ha copiado la Junta de Castilla León, donde el mediático explorador Jesús Calleja promociona desde el año pasado una idea similar a la que han llamado 'Zona Alfa' en los términos municipales de La Robla y Pola de Gordón que ha empezado a dinamizar esta parte de la España vaciada.

'Hurdes Trail', en esta comarca cacereña, quiere ser la tercera referencia en España en el creciente mundo del BTT. Paco García cree que existe lo más importante, que es el terreno apropiado, pero apunta otros factores a favor: «La pandemia ha multiplicado el deseo de un esparcimiento de modo seguro y a Extremadura le viene muy bien no ser un destino masificado. Por otro lado, la bicicleta eléctrica ha venido a democratizar el 'mountain bike'. En mi caso, el 80% de la gente que nos las ha alquilado era para probarlas y comprar una bici de este tipo después». Como ya se sabe, son bicis que exigen menos esfuerzo pues prestan una ayuda al pedaleo y su autonomía puede ser de cuatro a seis horas según el desnivel de la ruta.

Un deporte que va a más

Para entender lo que García y su equipo se traen entre manos hay que remontarse a la historia personal de este joven de Villafranca de los Barros que hoy tiene 39 años, pero que de niño fue seducido por los paisajes de montaña al pasar sus veranos en Gredos. En el Centro universitario de Plasencia estudió Ingeniería Forestal y en 2011 empezó a trabajar para la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) catalogando vegetación de ribera, entre otras misiones. Su trabajo le ha hecho dominar con soltura el SIG (Sistema de Información Geográfica). «Con los recortes se acabó este empleo y llegó un punto de inflexión en mi vida en que me dije que había llegado el momento de unir mi profesión y mi pasión, que era la bicicleta de montaña. Ello implicaba poner en valor el monte. Hasta ahora lo estábamos explotando desde otros puntos de vista, para sacar madera o energía de él. Pero lo innovador sería poner en valor su versión más recreativa», señala.

Tras esta reflexión Paco García analizó qué opciones había en Extremadura para los ciclistas de montaña, una modalidad deportiva que asegura ya estaba creciendo antes de la desescalada de 2020. «La pandemia lo único que ha hecho ha sido acelerar ese proceso, pero ya antes se estaban vendiendo más bicis que nunca», afirma.

Tras salir de la CHG Paco García se sacó el certificado de profesionalidad como guía en itinerarios de bicicleta con un curso del Sexpe de 500 horas en El Anillo. Después puso en orden el mapa de las rutas ciclistas que se ofertan en la región.

«Falta lo más importante, hacer ver al empresariado que esto da riqueza» Paco García Ingeniero forestal y empresario

En 2013, relata, salieron los primeros proyectos de centros BTT. Estos son una red de rutas homologadas con una longitud total mínima de 100 kilómetros en una determinada comarca. Están señalizadas, existen reseñas y paneles sobre su desnivel y dificultad y, en teoría, se completan con unos servicios en la zona que en realidad no se prestan. Estos centros BTT los impulsan los grupos de acción local y se han ido desarrollando en Sierra de Gata, Valle del Jerte, Montánchez, Monfragüe, Ambroz, Lago de Alqueva y están en proyecto en Villuercas y Siberia.

Su intención era dar un paso más allá de las típicas rutas señalizadas y más o menos mantenidas. Vio que en Hurdes se daban las condiciones ideales e instaló su base en la localidad de Horcajo (pedanía de Pinofranqueado de 68 habitantes). «Las Hurdes no tiene centro BTT, lo que responde al estado de abandono en que tienen sumida a esta comarca a nivel de promoción turística, así que hemos aprovechado para hacer algo desde cero y diferenciador».

Ya en Pinofranqueado

Lo primero era ordenar las rutas en uso y rescatar aquellas en desuso con su propia toponimia, senderos para disfrutarlos, pero que además ayudan a explicar la historia de un lugar.

Este trabajo recopilatorio previo ya está prácticamente hecho, pero falta avanzar, explica Paco García. «Ahora nos toca hacer ver a los agentes sociales y económicos que la bicicleta puede ser un motor, una fuente de riqueza para la zona. José Luis (Azabal), el alcalde de Pinofranqueado, por ejemplo, ya lo ve y con personal del PER ha empezado a recuperar esas sendas desbrozándolas. Luego llego yo y le doy el toque 'mountain bike' abriendo las curvas, quitándole las piedras y dando fluidez al trazado. Nosotros estamos recuperando esos senderos para el ciclista, pero queremos que los use un senderista, gente a caballo o corredores de montaña porque si no se cierran».

En su opinión, desde la empresa extremeña 'Bikes at Forest' ya han «abierto el melón» de cara a conseguir que surja la marca 'Hurdes Trail' para dinamizar esta zona históricamente olvidada. Según dice, la Administración debe invertir en formar al empresario local para que se adapte a estos nuevos modelos de negocio. Pone como ejemplo casas rurales que se adapten a que quien viene llega con una bici que hay que guardar, limpiar o darle el desayuno no a las 9 sino a las 7.30 porque quiere aprovechar la mañana haciendo una ruta.

Pero en su opinión, son empresas privadas, desde talleres a alojamientos, restaurantes o locales que den servicio a los ciclistas cuando no están pedaleando y que tengan ánimo emprendedor, los que deben aparecer en los próximos años. «Nos falta la parte más importante, que es hacer ver al empresariado que esto da riqueza porque hablamos de un tipo de turismo muy específico con alto poder adquisitivo y muy poco lesivo con el medio ambiente, pero no debe ser la Administración la que dé los servicios, sino empresas porque lo que se busca es generar riqueza y poner en valor el monte», recalca Paco García.