Seis de los siete intervinientes citados no se presentan a la comisión de Tierra de Barros

Seis de los siete intervinientes citados en la reunión de la comisión sobre el regadío de Tierra de Barros prevista para este miércoles han ... comunicado por escrito que no se presentarán. Según el orden del día de la cita, han declinado comparecer Joan Corominas Masip, presidente de la Fundación Nueva Cultura del Agua; Federico Rodríguez García de la Torre, subdirector general de Programación y Coordinación del Ministerio de Agricultura; José Ángel Cuevas Santos. jefe de servicio de la Subdirección General de Dinamización del Medio Rural del mismo ministerio; Fernando Aranda Gutiérrez, director técnico de la Confederación Hidrográfica del Guadiana; Christine Falter, de la Dirección General de Agricultura de la Comisión Europea; y Cristina Clemente Martínez, subdirectora general de Regadíos, Caminos Naturales e Infraestructuras Rurales del ministerio.

De esta forma, solo está prevista la presencia de Antonio Manuel Hidalgo Rivero, técnico de la comunidad de regantes Monterrubio de la Serena.

La de este miércoles es la séptima reunión de esta comisión, la tercera en la que comparecen los expertos para aclarar las causas y qué administración es la culpable de que no arranque el proyecto de regadío en Tierra de Barros. En la primer de ellas, celebrada el 14 de mayo, comparecieron dos expertos y no se presentaron otros dos. En la segunda, el 21 de mayo, sí intervinieron tres personas y no lo hizo otra más que había sido citada.

Los grupos acordaron que las comparecencias tengan lugar dos veces al mes, para lo que en principio se había escogido los martes de las semanas en las que no haya sesión plenaria. Pero finalmente se ha optado por los miércoles. Se estima que los trabajos tendrán una duración de alrededor de diez meses. En cada sesión los grupos parlamentarios tendrán tres minutos para presentar al compareciente, que a continuación expondrá su posición en dos minutos. Tras esto, habrá un turno de 25 minutos en el que los diputados podrán interpelar al participante, lo que permitirá el debate directo.