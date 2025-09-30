Estos son los seis estudiantes que han conseguido los Premios Extraordinarios de ESO Un total de 142 alumnos y alumnas han optado a los premios en la convocatoria del curso 2024/25

M. Fernández Cáceres Martes, 30 de septiembre 2025, 16:41

Seis estudiantes de Educación Secundaria Obligatoria han sido galardonados con los Premios Extraordinarios correspondientes al curso académico 2024/25, según recoge una resolución de la Consejería de Educación y Empleo publicada este martes en el Diario Oficial de Extremadura, DOE.

Los premios son Agustín Márquez Rangel, del IES Virgen de Gracia de Oliva de la Frontera; Irene Del Moral Collado, del colegio Sopeña de Badajoz; Francisco Pozo Huerta, del IES Lacimurga Constantia Iulia de Navalvillar de Pela; Jacogo Gonzalo Parejo, del colegio Salesiano María Auxiliadora de Mérida; Marta Parra Segovia, del IES San Fernando de Badajoz; y Claudia Valle Arias, del IES de Llerena.

Cada uno de estos alumnos y alumnas ganadores recibirá como premio 600 euros.

Un total de 142 estudiantes han optado a los premios en esta convocatoria. Las pruebas se celebraron el pasado 17 de julio en el IES Santa Eulalia de Mérida y se centraron en las materias de Lengua Castellana y Literatura, Matemáticas y Lengua Extranjera.

La convocatoria exigía haber obtenido una nota media igual o superior a 9 en el conjunto de la etapa y una calificación final de sobresaliente en el último curso de Educación Secundaira Obligatoria en las materias objeto de la prueba.

Bachillerato y Educación Primaria

El pasado 22 de agosto se publicaron los Premios Extraordinarios de Bachillerato, otorgados a ocho estudiantes: Javier Giménez Cabanillas y Paloma Dou Paco, del IES Maestro Domingo Cáceres y del colegio Santa María Assumpta, ambos en Badajoz; Marcos Fernández Sanz y Jesús Fernández de Castro Ramos, de los institutos El Brocense y el Profesor Hernández Pacheco, ambos en Cáceres; David Caballero Martínez, del María Auxiliadora de Mérida; Cynthia Muñoz Manzano, del IES Sierra de Santa Bárbara de Plasencia; Hugo Díaz Montero, del IES Enrique-Díez-Canedo de Puebla de la Calzada; y Sandra Perales Zambrano, del IES Fuente Roniel de Fuente del Maestre.

Por su parte, el día 6 del mismo mes se hicieron públicos los Premios Extraordinarios de Educación Primaria. Los diez alumnos y alumnas reconocidos son Blanca Carrizosa Monterrubio, Alicia Beasmish León y Sofía García Cabello, del CEIP Miramontes de Azuaga; Carmen Paramio Gordillo y Violeta García González, del CEIP Las Vaguadas y del CEIP Arias Montano, ambos de Badajoz; Lucía Candelario Barroso, del CEIP Francisco de Zurbarán de Fuente de Cantos; Sara Fernández Díaz, del CEIP Sotomayor y Terrazas de Jerez de los Caballeros; María Sánchez Serrano, del CEIP Fray Alonso Fernández de Malpartida de Plasencia; Rodrigo Santos Bernabé, del colegio San Calixto de Plasencia; y Ana Chamorro Castillo, del CEIP Alcalde Paco de la Gala de Granja de Torrehermosa.

