Seis colegios extremeños acortan su jornada por el calor

También en septiembre. Un total de seis centros educativos exrtremeños ha comunicado a la Consejería de Educación que ha reducido este miércoles su jornada debido ... al calor. Se trata de una situación que ya se dio el pasado mes de junio por las altas temperaturas. De hecho, hasta 96 centros tomaron esa decisión el pasado 16 de junio. Pero hasta ahora no había sucedido en el inicio de un curso escolar.

Hay que tener en cuenta que por segundo día consecutivo, Extremadura está este miércoles en alerta amarilla por altas temperaturas, que podrán alcanzar los 38 grados en algunas zonas. Desde el pasado agosto, la región no experimentaba registros tan elevados, pero se prevé que la despedida de la estación de verano traerá de vuelta los 40 grados centígrados durante esta semana.

Según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la comunidad experimentará cielos poco nubosos o despejados y temperaturas significativamente altas. Así, los termómetros registrarán un ligero ascenso, de modo que oscilarán entre los 19 grados de mínima y los 40 de máxima en Badajoz, así como entre los 20 y los 37 grados en Cáceres.

En concreto, los avisos se activan en las comarcas extremeñas de Vegas del Guadiana, Villuercas y Montánchez a las 13.00 horas y permanecen vigentes hasta las 20.00 horas, según los datos de la Aemet recogidos por Europa Press. En el caso de la comarcas de Vegas del Guadiana se preveían temperaturas máximas de 38 grados a lo largo de la jornada, mientras que en Villuercas y Montánchez se podrían alcanzar los 37 grados, y en el norte de la provincia de Cáceres, las máximas serían de 36 grados.

En respuesta a HOY, la Consejería de Educación explica que «ante la alerta amarilla emitida por vigilancia epidemiológica y la Aemet» y en previsión de que se alcancen altas temperaturas, «los centros educativos [...] en el caso de darse un nivel de riesgo 1 (amarillo), y en tanto se mantenga la alerta, las direcciones o titulares de los centros docentes sostenidos con fondos públicos, previo informe favorable de su correspondiente Consejo Escolar podrán acordar desarrollar actividades adaptadas considerando la situación climatológica de su zona y las particularidades de su centro educativo. Esto podría incluir, en su caso, la reducción de la jornada lectiva del alumnado que estuviera establecida con carácter general, como medida excepcional, y siempre dentro del horario de la alerta».

Añade Educación que el protocolo establece que si hubiera que reducir la jornada lectiva, el alumnado acudirá al centro dentro de dicho horario. «No obstante, se asegurará la posibilidad de que aquel alumno cuya familia lo solicite pueda permanecer en el centro hasta la finalización de las actividades lectivas que correspondieran normalmente, previa comunicación a la dirección o titularidad. En cualquier caso, se garantizarán los horarios y prestación de los servicios de comedor y transporte escolar».