Una profesora enciende un ventilador en una aula en una imagen de archivo hoy

Seis colegios extremeños acortan su jornada por el calor

La Consejería de Educación permite tomar medidas especiales cuando hay alerta amarilla por altas temperaturas, como sucede este miércoles

Luis Expósito

Luis Expósito

Badajoz

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 14:06

También en septiembre. Un total de seis centros educativos exrtremeños ha comunicado a la Consejería de Educación que ha reducido este miércoles su jornada debido ... al calor. Se trata de una situación que ya se dio el pasado mes de junio por las altas temperaturas. De hecho, hasta 96 centros tomaron esa decisión el pasado 16 de junio. Pero hasta ahora no había sucedido en el inicio de un curso escolar.

