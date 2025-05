Seguros de hogar, automóvil y salud hasta un 20% más caros en 2025

Sin previo aviso y cargados directamente en su cuenta bancaria. Así se están enterando los asegurados del fuerte encarecimiento de las primas de sus seguros ... de coche, de hogar o de salud. «De un 20% y sin posibilidad ninguna de rebajar ese precio, según me dijo mi corredor», pone Antonio García cifra a esa subida en el caso de la póliza de su vehículo.

Un porcentaje que se repite y que está provocando un importante aumento de las consultas y las reclamaciones ante las asociaciones de consumidores durante las ultimas semanas. «Nos están llegando bastantes casos y todos por renovaciones al alza sin ningún aviso previo», afirma Miguel A. Ruiz, responsable de la Asociación Española de Consumidores (AEC).

A David Calle tampoco le informaron del nuevo precio de su seguro de hogar hasta que le pasaron el cobro por el banco. «Devolví el recibo porque eran 120 euros más al año y pensé que se trataba de un error; llamé a mi compañía y simplemente me dijeron que era correcto y que si quería seguir con ellos era esa la cuantía. He comparado con otras compañías y cualquier cambio me sale más caro», lamenta.

En cifras 31 días antes del pago de la prima deben informar las compañías de seguros a los clientes sobre los incrementos, detallan las asociaciones de consumidores 2,8% de inflación fue la subida del IPC durante el año 2024 según los datos del Instituto Nacional de Estadística

De la misma forma tuvo conocimiento Marta Pérez que iba a pagar 70 euros más en 2025 por el seguro de su coche. «Lo tengo a todo riesgo pero con franquicia y la subida es de cerca de un 25% sin haber dado ningún parte en los últimos tres años por lo menos», detalla.

Desde la asociaciones de consumidores recuerdan que estas actuaciones por parte de las aseguradoras no son legales. «Cualquier subida en el precio de la prima que sea superior al IPC (Índice de Precios de Consumo) debe ser notificada con la de un mes de antelación a los clientes y debe tener acuso de recibo, no vale con una carta o un correo electrónico», informa Roberto Serrano, asesor jurídico de UCEx, la Unión de Consumidores de Extremadura.

Y el IPC ha cerrado el año marcando un incremento de 2,8% a nivel nacional, que es la tasa más alta de todo el segundo semestre de 2024. Es decir, muy alejada de ese 20% que citan los asegurados.

Por eso, los representantes de los consumidores les animan a reclamar ante el servicio de atención al cliente de su compañía de seguros. «Tienen que devolver lo que hayan cobrado de más respecto al año anterior y, además, ya no tendrían opción de aplicar la subida del IPC», insiste Serrano, que añade que estos incrementos no son algo puntual de este año ni del mes de enero: «Se repite con frecuencia».

Sí pueden aplicarse subidas en el precio de las pólizas superiores a ese 2,8% sin obligación de un aviso previo si se derivan de la pérdida de bonificaciones por parte del cliente. «En este caso, lo que se pierde es el descuento que tenían, algo que puede producirse, por ejemplo, por haber dado varios partes en un mismo año», advierte el responsable de UCEx.

Salud

También están comprobando las asociaciones de consumidores importantes alzas de los precios en los seguros de salud. «Son lo que más van a subir; las compañías ponen como excusa que hay una mayor siniestralidad y que los honorarios a los médicos han subido por parte de los hospitales privados», indica Ruiz, de la AEC.

Sin embargo, los profesionales sanitarios que prestan servicios a los seguros privados de salud se quejan de que se les está pagando muy por debajo de lo que consideran que les correspondería. «Hay una campaña de reclamaciones por ese tema por parte de los médicos; se están dando situaciones incluso de coberturas que deberían estar cubiertas y que no se están pagando por parte de las compañías», apostilla Ruiz.

El malestar de los consumidores es generalizado. «Al final las catástrofes naturales, como la Dana de Valencia, las pagamos nosotros», dice molesta Pérez, en una afirmación repetida entre los consumidores. Aunque desde Unespa, la patronal de las compañías aseguradoras, aclaran que no es así y que los daños en este tipo de fenómenos se pagan desde el Consorcio de Compensación de Seguros. Es decir, que los 3.500 millones de euros en los que se calculan las pérdidas aseguradas por la Dana no repercuten directamente en las cuentas de resultados de las empresas.

El Consorcio tiene fondos para acometer esos pagos, ya que cuenta con unas reservas cercanas a los 10.000 millones de euros. «No vamos a tener necesidad de buscar más recursos económicos ni de subir los recargos a los futuros asegurados, gracias a que llevamos años con una gestión muy prudente y acumulando patrimonio por si ocurría algo así», dijo Flavia Rodríguez-Ponga, directora del Consorcio, en una entrevista concedida a El País sobre las repercusiones para la entidad a raíz de las inundaciones en el Levante español del pasado mes de octubre.