¿Qué ha pasado este miércoles, 15 de octubre, en Extremadura?
Reunión del Consejo de Gobierno en la que se ha aprobado el proyecto de ley de Presupuestos para 2026. HOY

Sanidad acapara el 70% de la subida del Presupuesto de la Junta para 2026

Manzano critica las propuestas de PSOE y Vox y pide que sean más rigurosos y realistas

Juan Soriano

Juan Soriano

Miércoles, 15 de octubre 2025, 20:52

La Consejería de Salud y Servicios Sociales acapara el 70% de la subida del Presupuesto de la Junta de Extremadura para el próximo año. Las cuentas crecen en 559 millones, según el Gobierno regional, hasta 8.657 millones de euros. Sanidad se lleva cerca de 400 millones, con lo que llega a más de 3.410 millones de euros.

