Sanidad acapara el 70% de la subida del Presupuesto de la Junta para 2026

La Consejería de Salud y Servicios Sociales acapara el 70% de la subida del Presupuesto de la Junta de Extremadura para el próximo año. Las ... cuentas crecen en 559 millones, según el Gobierno regional, hasta 8.657 millones de euros. Sanidad se lleva cerca de 400 millones, con lo que llega a más de 3.410 millones de euros.

El Consejo de Gobierno de la Junta ha aprobado este miércoles el proyecto de ley de Presupuestos para 2026, que registrará el jueves en la Asamblea de Extremadura para iniciar su tramitación parlamentaria. El Ejecutivo autonómico no quiere una nueva prórroga, después de que no se llegara a un acuerdo para las cuentas de este año. Por ese motivo, insiste en que no permitirá ningún bloqueo, lo que abre la puerta a la convocatoria de elecciones anticipadas el próximo año.

Las grandes cifras, que ya se habían trasladado a los grupos parlamentarios en el inicio de la negociación, muestran las cuentas más altas de la historia de la región con 8.657 millones de euros. El Gobierno regional señala que crecen un 6,9%, con 559 millones más, aunque en realidad los Presupuestos de 2024 ascendieron a 8.127 millones de euros. Tampoco cuadra con las cuentas prorrogadas, que al trasladarse a la presente anualidad, con las correcciones pertinentes, llegaron a 8.051 millones de euros.

La consejera de Hacienda, Elena Manzano, destacó que los Presupuestos de 2026 son «la hoja de ruta para poder llevar a cabo todas las políticas, las inversiones y las acciones en beneficio de los extremeños». El objetivo del Gobierno regional es continuar en la senda del crecimiento económico de los últimos años, con nuevas rebajas fiscales y con la mejora de los servicios públicos.

Manzano subrayó el incremento en la Consejería de Salud, con cerca de 400 millones de euros más (13,1% de subida) y una dotación de 3.412 millones. Las infraestructuras sanitarias contarán con 126,4 millones, lo que incluye la segunda fase del Hospital de Cáceres y la reforma del Hospital Materno-Infantil de Badajoz.

También incidió en el crecimiento en Educación, con 127 millones más, lo que incluye 23 millones para la subida salarial de 80 euros al mes para los docentes. Asimismo, figura la ampliación de jornada a los ATE-Cuidadores, con un impacto de 10,2 millones. Las infraestructuras educativas tendrán 25,3 millones más, hasta 89,5 millones. Y la Universidad de Extremadura contará con casi 160 millones de euros.

Las cuentas de 2026 también recogen la extensión de la gratuidad de la educación y cuidados a niños 0 a 3 años, ya sea en centros educativos o en guarderías. Después de que este año se incluyera al segundo y tercer curso, el próximo año abarcará a primero (niños de 0 a 1 año), con un gasto total de 23,7 millones.

Subidas salariales

Para los empleados públicos, contemplan la subida salarial del 20% prevista para el presente año, la del próximo ejercicio (2,1%) y el segundo pago del incremento pendiente de 2020. También habrá 3 millones para la mejora de los recursos humanos del Infoex, que contará con 85 trabajadores más y nuevos complementos salariales, y 117 millones para prevención y extinción de incendios.

La consejera de Hacienda recalcó igualmente las apuestas por la vivienda (con un nuevo plan autonómico), el desarrollo económico, las infraestructuras turísticas (con seis nuevos miradores en lugares estratégicos), las inversiones en municipios, el campo (más dinero para seguros agrarios) y el empleo, con una nueva herramienta digital y un programa de colaboración municipal (que ejecutarán por tanto los ayuntamientos) para jóvenes titulados.

En cuanto a la fiscalidad, anunció que las ayudas a enfermos de ELA, así como la deducción correspondiente en el IRPF, crecerá a 4.000 euros. También se incluye una nueva deducción por gastos veterinarios de mascotas (hasta 100 euros, 200 en el caso de perros de asistencia) y la elevación de los límites que dan acceso a las deducciones autonómicas (30.000 euros en tributación individual y 55.000 en conjunta), dos medidas que anunció la presidenta de la Junta en el debate sobre el estado de la región. Y aunque no tendrá efecto hasta 2027, avanzó la reducción de la ecotasa para tratar de mantener la central de Almaraz.