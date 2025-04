Salud pone en marcha el primer plan de ayuda a quienes sufren duelo por suicidio en la región

En 2022, último dato disponible, fueron 91 las personas que se quitaron la vida en Extremadura. Un incremento del 20% con respecto al año ... anterior que sitúa el suicidio en la segunda causa de muerte en la región entre los jóvenes de 15 a 29 años. En el último lustro, 27 se han quitado la vida en Extremadura y esta cifra supera a los fallecimientos por tumores (23) y se acerca a las producidas por accidentes de tráfico (31).

Para hacer frente a esta realidad son diferentes los recursos que se han puesto en marcha tanto en el ámbito sanitario como en el educativo. Desde el 'código suicidio' hasta el programa 'Extremadura responde' o el plan de bienestar emocional que arrancará en los colegios, entre otros.

Pero la Consejería de Salud quiere dar un paso más en el abordaje de un problema al alza en la región y en el conjunto del país. Un paso más que alcance a los llamados supervivientes del suicidio, a las personas que se enfrentan al duelo por la pérdida por suicidio de un ser querido. Un duelo muy diferente a cualquier otro.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), detrás de cada suicidio hay entre seis y ocho vidas truncadas porque su muerte deja huella en una red formada tanto por familiares, amigos o incluso profesionales que han trabajado con el fallecido, que se convierten todas en personas vulnerables.

'Extremadura acompaña' es el nombre dado a esta iniciativa, financiada con fondos del plan de salud mental de Gobierno. Es un proyecto que se plantea desde la Subdirección de Salud Mental del SES para dotar a los profesionales de herramientas con las que ayudar a los supervivientes de un suicidio.

La hoja de ruta

El programa se ha puesto en marcha en marzo e incluye dos líneas de actuación, según indica la Consejería de Salud. Por un lado, en el marco de esta iniciativa, se redactará «la Estrategia de Posvención del Suicidio en Extremadura» y, por otro lado, «para llevar a cabo esta estrategia, se da formación en duelo por suicidio y posvención a los profesionales de la red de salud mental».

Esta formación es la que ha comenzado el pasado marzo con 150 profesionales. Está planteada en dos niveles y el primero, el básico, acabará en mayo. «Posteriormente, durante los meses de junio y julio se realizará el nivel avanzado», concreta el SES.

De forma paralela se trabajará en la elaboración de la citada estrategia, «que contemplará objetivos y acciones para trabajar en los próximos años, así como la hoja de ruta en la red de salud mental de las personas en duelo por suicidio». En este documento se ofrecerá contenido teórico, «a modo de formación autodidáctica para las personas interesadas (concepto de duelo, distintos tipos de duelo, importancia de la comunicación, etcétera)», aclara la Consejería de Salud.

Se prevé que estos trabajos estén finalizados antes de final de año, indica también el SES, que matiza que el proyecto en marcha «no está destinado a atender a personas en duelo por suicidio de forma directa. Es decir, los profesionales contarán con un documento, basado en la evidencia, que les permitirá orientar las acciones e intervenciones con dichas personas, pero no se trata de un programa específico de atención para esta población».

En cualquier caso, se trata de la primera iniciativa en Extremadura para abordar el duelo por suicidio, dado el vacío que existe en la región en cuanto a este tipo de atenciones. Por eso la necesidad de un programa que establezca cómo debe ser la intervención después del suicidio de un ser querido, para así prestar asistencia, cuidados y acompañamiento a las personas supervivientes de uno. El objetivo es reducir el impacto que provocan estas situaciones en los familiares y amigos de la persona que se ha quitado la vida.

Vergüenza y culpa

Los expertos aseguran que, junto al dolor por la pérdida, estas personas experimentan otros sentimientos sobrevenidos por lo que todavía en la actualidad supone el suicidio. «De la misma manera que el 'código suicidio' está muy asentado en la región, con una actualización reciente del protocolo, es preciso atender a quienes sufren duelo por suicidio y, por tanto, que se forme a los profesionales que deben tratarlos», indica la psiquiatra Inmaculada Esteban.

«Estas personas experimentan dos emociones muy aumentadas, como son la vergüenza y, sobre todo, la culpa», agrega esta especialista, que actualmente trabaja en el equipo de salud mental de Plasencia.

A pesar de que en los últimos tiempos se intenta visibilizar el problema para que el suicidio deje de ser un tema tabú, «lo cierto es que a día de hoy perdura el estigma, por eso la vergüenza». No obstante, «el sentimiento que más diferencia un duelo por suicidio de otro es la culpa, porque los supervivientes se preguntan cómo no se han dado cuenta de la situación que atravesaba su familiar o amigo, si han hecho todo lo que estaba en su mano para evitar su muerte, si no han hecho ver a esa persona que podían ser su apoyo...».

Este sentimiento puede alargar el duelo, las diferentes fases que lo conforman, e incluso también convertirse en un factor de riesgo. «El duelo por suicidio es complicado, es algo traumático, y por eso es necesaria formación específica para atender a quienes lo sufren», zanja la doctora Esteban.