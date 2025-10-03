HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Rubén Fernández en un frame de la serie Zoomers

Rubén Fernández, el actor extremeño que se estrena hoy por todo lo alto en Amazon Prime Video

Este 3 de octubre el actor emeritense se estrena en 'Zoomers', una serie de Amazon Prime

Irene Toribio

Irene Toribio

Viernes, 3 de octubre 2025, 09:46

Si de algo puede presumir Extremadura es de ser una región 'sobrá' de talento. Tierra de artistas, de cultura y de raíces que inspiran, vuelve hoy a poner un nombre propio en el mapa: Rubén Fernández. Este joven emeritense y con un futuro prometedor en la interpretación, da hoy un salto histórico en su carrera al formar parte del elenco protagonista de la nueva serie de Prime Video, 'Zoomers', que se estrena este 3 de octubre en la plataforma de streaming.

La serie, que la crítica ya define como «ágil y descarada», sigue la vida de Javi, un joven que empieza la universidad y todo su mundo parece tambalearse.

La Generación Z y todos los eventos a los que se han tenido que enfrentar en los últimos años: pandemias, cambio climático, crisis varias… y todo mientras estudian. Pues eso es lo que refleja 'Zoomers', que combina humor negro con drama generacional, y en la que está a punto de revolucionar el panorama este joven extremeño.

Rubén presume con orgullo de su tierra en redes sociales… y ahora es su tierra la que presume de él, celebrando un estreno que marcará un antes y un después en su carrera.

