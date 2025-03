Marchas del 25N en Extremadura: «La sociedad tiene que aislar a los maltratadores»

Extremadura se ha manifestado este lunes contra la violencia machista. Unas manifestaciones convocadas por diferentes asociaciones y colectivos feministas de todos los puntos de la ... región, y en las que se ha recordado a las mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas, a lo que han gritado «basta ya»

En la capital pacense, al grito de «No estamos todas faltan las asesinadas» o «No es no, lo otro es violación», ha arrancado este lunes por la tarde la marcha que ha organizado la Asociación de Mujeres Progresistas de Badajoz. La manifestación ha salido de los juzgados, ubicados en la avenida Cristóbal Colón, para continuar por Santa Marina y subir la avenida de Europa hacia la plaza de San Francisco.

Varias pancartas donde se podía leer 'El silencio nos mata' o 'tu silencio también es violencia' encabezaron la protesta que finalizó con un recuerdo a las mujeres asesinadas el último año. 47 lápidas con los nombres de las víctimas que han muerto a manos de sus parejas o ex parejas y los nombres de 11 menores que han sido víctimas de violencia vicaria dieron paso a la lectura del manifiesto que este año corrió a cargo de Rozalén.

La cantautora no pudo acudir a Badajoz por otros compromisos, por lo que envió un vídeo en el que recordó el asesinato de Xavi y Noa, dos menores que murieron a manos de su padre. «Qué un maltratador no puede ser un buen padre es algo razonable, por eso es necesario que la justicia y la sociedad los aisle», comenzó diciendo.

A través de su manifiesto la artista condenó cualquier tipo de violencia, y tuvo un recuerdo para otra víctima extremeña, la desaparecida en Monesterio en 2016 Manuela Chavero, que fue asesinada por su vecino quién desde este año ya cumple condena. Pero también se acordó de las mujeres palestinas y ucranianas, y de las condiciones y dificultades que tienen que superar día a día para poder criar a sus hijos.

El acto terminó con la declaración de seguir trabajando por erradicar este tipo de violencia y con la exigencia a los gobiernos para que sean más firmes en sus leyes y disminuyan así las cifras de mujeres asesinadas. Desde la organización estiman que asistieron alrededor de 300 personas entre las que se encontraba el portavoz del grupo municipal socialista y diputado de Cultura en la Diputación de Badajoz, Ricardo Cabezas.

El recorrido de Cáceres ha salido de la plaza de América y ha terminado junto al parque infantil de Cánovas. Armando Méndez.

Cáceres

«No es no, ¿qué no has entendido, la n o la o?», «ni una menos» o «que viva la lucha de las mujeres» son algunos de los lemas que han salpicado la manifestación contra la violencia machista que se ha celebrado en Cáceres y que ha reunido a unas 300 personas este 25 de noviembre. Juntas han hecho un pequeño recorrido que ha salido de la plaza de América y ha terminado junto al parque infantil de Cánovas, en un escenario donde se ha leído un manifiesto en mitad de un ambiente de silencio, pancartas, lazos y prendas de color morado.

María José Pulido, miembro de la Plataforma Mujeres por la Igualdad (PMI) de Cáceres ha sido la encargada de leer un manifiesto en el que no se ha olvidado del más reciente caso de violencia machista, el de la joven de 15 años asesinada por otro menor en Orihuela (Alicante). En el discurso se ha apelado «a la conciencia de todas las mujeres» y se ha convocado «a los hombres a implicarse en esta lucha y defender la coeducación como estrategia para construir un futuro con mayores cotas de igualdad y tolerancia».

Ampliar Concentración en repulsa contra la violencia de género. ARMANDO MÉNDEZ

Además de leer los nombres y dar los datos nacionales de las asesinadas en 2024 también se ha aportado la cifra local. En Cáceres hay 500 mujeres que han sido atendidas por el IMAS (Instituto Municipal de Asuntos Sociales). Pero el discurso de la PMI ha querido incluir a muchas mujeres. «Estamos al lado de nuestras hermanas palestinas, iraníes, afganas, cataríes...y de todas las mujeres que mueren por defender su libertad», han señalado. «Estamos al lado de aquellas que luchan por derechos reproductivos, al lado de las migrantes, de las refugiadas, de las que sufren las guerras que nos asolan, de las explotadas sexualmente y de aquellas que se ven forzadas a alquilar sus vientres, don las niñas víctimas de los matrimonios forzados y de las que sufren la mutilación genital». Han señalado que la violencia que sufren las mujeres tiene muchas formas, la de género (física, psicológica, económica, emocional, institucional, política), la prostitución, la pornografía, los vientres de alquiler, la agresiones sexuales, los acosos sexuales y por razón de sexo.

El acto ha concluido con la una performance a cargo del Conservatorio Profesional de Danza, que ha interpretado dos piezas con música de Rosalía, 'A ningún hombre' y 'Siento tu mirar'.

A esta cita en Cáceres ha acudido la secretaria general de Igualdad de la Junta de Extremadura, Ara Sánchez Vera, Encarna Solís, gerente del área de salud de Cáceres y concejala del IMAS y la portavoz municipal del grupo socialista Belén Fernández, entre otras representantes políticas y sindicales.

Ampliar Mujeres con el rostro cubierto en el Templo de Diana de Mérida. Javi Cintas

Mérida

En el caso de Mérida, alrededor de medio millar de personas han clamado contra la violencia machista y los agresores, y han solicitado mayores medidas de apoyo a las víctimas, en una manifestación que ha partido desde la Plaza de España y hasta el Templo de Diana, donde se ha dado lectura a un manifiesto y se ha realizado una performance.

Con una pancarta en la cabecera de la manifestación en la que podía leerse 'Ni una menos, 25N', y portada por mujeres en algunos casos con máscaras blancas, los asistentes han lanzado proclamas como 'No es un caso aislado, se llama patriarcado'; 'No estamos todas, faltan las asesinadas', o 'No son arrebatos, son asesinatos'.

Ampliar Manifestación en Mérida. Javi Cintas

Entre los asistentes se encontraban la presidenta de la Asamblea, Blanca Martín; el secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo; el alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, o el portavoz del PP en Mérida, Santiago Amaro, entre otros.

En declaraciones a los medios antes del inicio, Miguel Ángel Gallardo ha reivindicado en este 25N un Pacto de Estado contra la Violencia de Género «renovado» que sirva para acabar con el «enorme drama» que se está viviendo en España en esta temática.

Asimismo, en cuanto a los partidos «negacionistas» de la violencia de género, ha advertido de que éstos «hacen daño a la democracia». «Mientras que haya un partido que niega la violencia, tenemos que salir a la calle para reivindicar el derecho de las mujeres porque existe violencia, no existe violencia intrafamiliar, existe violencia de hombres contra mujeres», ha espetado.

En este punto, Gallardo ha reivindicado el derecho a la libertad de las mujeres, y ha advertido de que mientras sigan muriendo féminas «por el simple hecho» de serlo y a manos del «peor de los terrorismo que es el terrorismo machista», la democracia en España no será «completa».

«Y no olvidemos que detrás de cada asesinato hay un proyecto de vida que termina, pero también hay proyectos de vida que nunca serán iguales, que son el de las familias, el de los amigos, el de las personas que lo han querido», ha espetado.