Carmen Solís, una voz que rompe fronteras
Extremadura en Femenido
Carmen Solís
Soprano
JOSÉ M. MARTÍN
Lunes, 12 noviembre 2018, 08:01

Los conciertos de Navidad en la Catedral que hacía con la escolanía del Conservatorio de Badajoz están entre sus mejores recuerdos de la infancia. A esa edad, con unos siete años, todavía no sabía que quería dedicarse profesionalmente a la música, ni siquiera era consciente de la potencia de su voz.

No fue hasta que inició sus estudios de Canto con la soprano María Coronada cuando Carmen Solís (Badajoz, 1978) vio claro su futuro. En alguna cita organizada por este aula se subió por primera vez a un escenario como solista. «En mi familia siempre ha habido mucha tradición de estudiar música, pero mi tío -Carmelo Solís, que fue director del Conservatorio pacense- era el único que se dedicaba profesionalmente al sector», comenta Solís.

ALGUNOS DATOS Nacimiento En 1978 en Badajoz; su barrio es el Casco Antiguo y estudió en el colegio Santo Ángel. Formación En el Conservatorio de Badajoz se formó en Canto con la soprano María Coronada. Residencia Actualmente vive en San Lorenzo de El Escorial y lamenta que las comunicaciones con la región no sean las adecuadas. Familia Tiene un hijo de siete años y necesita una buena organización para favorecer la conciliación familiar.

Esta soprano sitúa en 2009 el año de su despegue en el mundo de la música lírica y habla con cariño de su interpretación de Amelia en la ópera 'Un Ballo in Maschera' en el teatro Campoamor de Oviedo. Con anterioridad ya había hecho un pequeño papel en el Teatro Real de Madrid.

El punto de inflexión en su carrera como solista fue ser premiada en Operalia, la competición mundial de ópera que fue creada por Plácido Domingo. «Ese año el concurso tuvo lugar en París», rememora Solís, que sintió cómo se le abrían muchas puertas a raíz de ese momento.

Desde entonces no se ha bajado de los escenarios y se ha movido entre la ópera y la zarzuela. Su registro de voz le permite esta dualidad. «Me siento cómoda en ambas, pero creo que puedo aportar más en mi faceta operística», afirma Solís, que añade que la interpretación es un aspecto fundamental. «Somos cantantes y actores y adoro la interpretación y trabajar con los directores de escena», completa la soprano pacense.

Precisamente, su fuerza dramática y musical y su poderosa voz son los rasgos que más destaca la crítica de sus papeles.

Los numerosos reconocimientos que ha recibido dan la razón a los críticos. En su página web se puede leer que ha sido premiada en el Gran Premio Francisco Viñas, en el Manuel Ausensi de Canto, en el Concurso de Logroño o en el Villa de Abarán.

Así, sus recursos interpretativos y vocales han llevado a Solís a recorrer los principales festivales de nuestro país, pero también a desarrollar una destacada carrera concertística y operística en Francia, Canadá, Chile, Alemania, Italia o Portugal. Igualmente, ha trabajado con directores de gran prestigio y trayectoria, como Plácido Domingo, Thomas Sanderling, Ros Marbá, Josep Caballé-Domenech, Kazushi Ono, Paolo Arrivabeni, Guerassim Voronkov o Álvaro Albiach. «Hacerlo bien es una responsabilidad con personas de tanto talento, pero normalmente es más fácil trabajar con ellas y aunque son exigentes, también son muy agradables», indica.

Trabajar con profesionales con tanto oficio le sirve para seguir aprendiendo y mejorando y es que, en su opinión, la formación no debe terminar nunca.

Alejada de los escenarios, Solís ha publicado un disco de canción española. 'Nana' salió al mercado en 2015. «Hoy en día los discos se hacen por cuestiones de promoción, no para ganar dinero; no son rentables, pero con los discos salen más conciertos», asegura esta cantante, que certifica que gracias a este trabajo se dio a conocer a un público más amplio.

No tiene dudas a la hora de elegir la parte que prefiere de su labor profesional y se decanta por el directo. «El contacto con el público es lo más bonito, pero los discos sirven para poder acercarme a los escenarios». En la actualidad compagina sus actuaciones en vivo con el proceso de grabación de un nuevo trabajo de estudio. «Se trata de un disco de las canciones de cámara de Verdi, con el pianista Rubén Fernández Aguirre y saldrá en primavera del año que viene», informa Solís.

Viajes

Vecina del Casco Antiguo de Badajoz en sus primeros años de vida, estudió en los centros educativos pacenses Santo Ángel y Las Josefinas. Con el paso de los años sus padres se trasladaron a la zona de Santa Marina. Ahora reside en San Lorenzo de El Escorial, en la provincia de Madrid, y vuelve a Extremadura menos de lo que le gustaría. «En parte es por culpa de las comunicaciones, que no son tan buenas como deberían; esta vez he podido venir en avión, pero no siempre es así y el tren es un rollo», lamenta.

Además, realizar estos viajes con un niño de siete años es más difícil. «Mi hijo va creciendo y tiene sus obligaciones escolares», detalla Solís, que se ve obligada a viajar con asiduidad por motivos laborales y sabe por experiencia las complicaciones que supone conciliar la vida familiar y laboral en su sector. «No creo que sea sencillo en ningún ámbito y todos los trabajos tienen su parte buena y mala, pero todo se consigue con organización», dice.

Este último viaje a Badajoz lo ha hecho para actuar en Badajoz, el pasado jueves, y en Cáceres, un día después. Interpretó, junto al tenor Jorge Rodríguez, un dúo de Tanéyev sobre la obertura de Tchaikovsky de 'Romeo y Julieta'. «Es un repertorio muy romántico y bonito, lleno de musicalidad», expone. Estos conciertos se enmarcan dentro del ciclo de la Orquesta de Extremadura, con la que volverá a colaborar en 2019.

Antes de que acabe el mes de noviembre tiene programadas actuaciones en el Auditorio Nacional de Madrid y en el Teatro de la Zarzuela y entre los eventos más destacados de los próximos meses está interpretar a 'Liú' en la ópera Turandot, en el Auditori de Barcelona o a 'Nedda' en Pagliacci, en el Teatro Comunale de Bolonia.