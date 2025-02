Rifirrafe entre Bautista y Rodríguez Osuna por la concentración en Ferraz en apoyo a Pedro Sánchez

Rifirrafe entre el popular Abel Bautista, consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social de la Junta, y el socialista Antonio Rodríguez Osuna, alcalde de Mérida, ... a cuenta de la concentración en Ferraz en apoyo a Pedro Sánchez, que se ha tomado cinco días de reflexión para decidir si merece la pena o no seguir en el Ejecutivo después de la demanda de Manos Limpias a su mujer.

Todo ha empezado por unas declaraciones de la mano derecha de la presidenta de la Junta. «Lo que hemos visto a las puertas de Ferraz ha sido un auténtico circo, un show sin precedentes en la democracia española, que se parece más a Venezuela que a España y que convierte al PSOE en Podemos», ha sentenciado Bautista.

«Ver a una vicepresidenta de España, a su vez número 2 del partido socialista, mostrar la actitud que ha mostrado en los términos en los que se ha dirigido a las masa, recuerda más a regímenes dictatoriales que a una democracia. Sobretodo cuando se señala a periodistas y a jueces por hacer su trabajo», ha agregado el consejero.

A ello ha reaccionado en la red social X, antes Twitter, el alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna. «Entiendo que a ti te gustan más las concentraciones de las banderas fascistas, las muñecas hinchables denigrando a las mujeres o los insultos a las madres de los socialistas», ha escrito.

El regidor emeritense hace referencia de esta manera a una polémica de noviembre de 2023, en una de las jornadas de protestas contra los pactos de Pedro Sánchez con los independentistas y la ley de amnistía en la que un grupo de manifestantes irrumpió con muñecas hinchables desnudas mientras cantaban «no es una sede, es un puticlub» y «estas son las ministras del Gobierno».

Entiendo, @Abel_Bautista, que a ti te gustan más las concentraciones de las banderas fascistas, las muñecas hinchables denigrando a las mujeres, o los insultos a las madres de los socialistas. El día que os pongáis a trabajar y a hablar de Extremadura será un milagro https://t.co/gwrjaNIHhq — Antonio R. Osuna (@arosuna) April 28, 2024

La respuesta de Bautista no se ha hecho esperar. «Entiendes mal. Lo que me gusta son las concentraciones pacíficas», ha señalado. «Tampoco me gusta que se intimide a ningún trabajador por defender sus derechos», ha añadido, haciendo referencia a un audio filtrado en marzo de 2023 entre el alcalde de Mérida y un trabajador municipal. En esta conversación, el regidor y su interlocutor intercambiaban impresiones sobre otros trabajadores del ayuntamiento y cómo le afectaba la situación de fraude de ley en la que decía estar el operario, que tenía aspiraciones de entrar indefinido. «Todo el que denuncie no va a entrar en su puta vida a trabajar más en el Ayuntamiento», decía Osuna en un momento.

«La diferencia es que tú eres un manporrero puesto a dedo y yo estaré aquí hasta que el pueblo de Mérida quiera o lo decida yo», ha aseverado el alcalde emeritense en la última reacción en la red social. «Con tu afirmación insultas al pueblo que democráticamente eligió que me dejara la piel por mi ciudad. Pero tú de respeto a la democracia andas escaso».