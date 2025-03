Los 'riders' de Glovo en Extremadura prefieren ser autónomos y trabajar cuando quieran

A los mensajeros de Glovo que llevan comida de los restaurantes a las casas no les ha gustado la noticia de su estabilización laboral ... . Al menos a los extremeños, que piensan que pierden libertad. Solo en Badajoz y Cáceres trabajan en torno a 200 'riders', una cifra que no ha parado de crecer desde 2019, año en que empezaron los primeros.

«La gente no quiere ser asalariada. No entiendo que nos quieran hacer de plantilla porque sí. Nos deberían preguntar antes. Yo tengo otra empresa y si me hacen asalariado es un trastorno», dice uno de estos trabajadores que prefiere no ser citado y que es de los más veteranos. Cuando él empezó asegura que eran menos de nueve, pero la cifra se ha multiplicado por diez en cinco años.

Ahora en las dos capitales de provincia muchos son extranjeros y predominan jóvenes de entre 20 y 40 años, pero también los hay de más edad, explican en un corrillo junto a sus motos formado en la puerta de uno de los McDonald's que hay en Badajoz mientras esperan un aviso en su móvil de que deben transportar algún pedido. «Si preguntáramos a todos yo creo que el 90% quiere seguir como autónomo», insiste este 'rider'. A su lado, otros como él asienten con la cabeza apoyados en sus 'scooters'.

«No me parece bien que nos contraten. Si eso pasa no podría trabajar a mi manera y tendría que cumplir el horario que me digan. Como estoy, tengo más libertad. Además, sería un sueldo fijo hagas lo que hagas. Si ahora realizo muchos pedidos, gano más. Me saco unos 800 euros como mucho pero no echo tantas horas como otros, unas cinco o seis», comenta Óscar, otro venezolano que lleva cuatro meses trabajando para Glovo y lo compagina con estudios. «También hay brasileños y pakistaníes. De todo un poco. Y españoles. Cada vez somos más y la competencia se ha incrementado», dice este joven mientras toma una caña con unos amigos en un bar del centro de Cáceres.

Muchos de los repartidores de comida a domicilio son extranjeros y predominan jóvenes de entre 20 y 40 años

Se ha tomado el día libre, pero cuando trabaja suelen reunirse en Cánovas con los demás 'riders'. Es su particular cuartel general, el sitio en el que se pasan las horas a la espera de las notificaciones de sus plataformas de entrega de comida a domicilio o la compra del súper.

200 'Riiders' en Extremadura Es el número aproximado de 'riders' que hay entre las dos capitales provinciales de Extremadura. Trabajan para las plataformas de comida a domicilio Glovo, Just Eat, Uber Eats y Catcher. Aunque pueden compaginar varias marcas en una misma jornada, la que más afiliados tiene es Glovo.

En Extremadura trabajan para las plataformas de comida a domicilio Glovo, Just Eat, Uber Eats y Catcher (vinculada a Burger King). Aunque pueden compaginar varias marcas en una misma jornada, la que más afiliados tiene es Glovo.

Esta empresa tecnológica española ha sido noticia porque ha anunciado que deja atrás su modelo de falsos autónomos y pasa a incorporarlos –sin dar aún cifras concretas– a una plantilla estable, lo que significaría tener un sueldo fijo, un horario concreto, vacaciones pagadas y cotización a la Seguridad Social, entre otros cambios.

Las sanciones del Gobierno español (según algunas fuentes acumulan ya más de 200 millones) y una denuncia por competencia desleal de Just Eat, que sí tiene contratados a quienes trabajan para su aplicación, están detrás de la decisión de Glovo, multinacional creada en 2014 y con sede central en Barcelona. En España tiene unos 60.000 autónomos trabajando principalmente con motos, pero también bicis, patinetes o coches.

Unos pocos asalariados

En el caso de Uber Eats hay unos pocos que son asalariados de la empresa y el resto son autónomos, según comentan los propios trabajadores.

Ahora mismo, en Badajoz y Cáceres quienes cobran de Glovo son todos autónomos y trabajan a destajo según quieran ganar más o menos dinero, pero la conocida como 'ley rider' que aprobó el Gobierno para su estabilización podría cambiar su estatus laboral. Para Jesús, que entró en octubre, sería una faena. «Con esta modificación no sabemos cuántos vamos a quedar como asalariados y a cuántos nos cierran la aplicación para que no continuemos trabajando porque suponemos que no es sostenible trabajar con tantos asalariados contratados con un horario. Yo no estoy mal de autónomo. Si me dan a elegir entre asalariado y autónomo prefiero ser autónomo porque decido yo las horas que trabajo», señala.

Empezó hace dos meses y, en su caso, paga una cuota de autónomo que por ser el primer año es de apenas 80 euros al mes. «La moto es mía y yo pongo la gasolina y el mantenimiento», comenta. Ha tenido que pagar hasta la mochila térmica en la que transporta la comida. Su precio ronda los 35 euros.

«No me parece bien que nos contraten. Tendría un horario y un sueldo fijo. Ahora, a más pedidos más gano», dice un 'rider'

Pese a ello, está conforme. «Yo me pongo las horas que quiero trabajar y me saco un sueldo para vivir que suele rondar los 1.200 euros limpios. Hago unas ocho horas al día y suelo elegir no trabajar los lunes, luego hay compañeros que deciden trabajar las doce horas, cada uno lo que quiera. Pero si nos hacen asalariados me cerrarán la aplicación porque no sé si se quedarán con los que lleven más tiempo», teme este joven.

Hay muchas dudas entre esta legión de hombres que ha hecho del reparto de comida su sustento vital. «Hay que ver cuánto van a pagar», dice Anthony, un venezolano de 21 años que lleva uno siendo 'rider' en Cáceres. Antes estuvo en Mérida. «Un buen mes puedo ganar entre 1.200 y 1.400 euros tras haber pagado la cuota de autónomo, unos 86 euros», dice.

Jorge sin embargo lleva ya diez años y paga mucho más por la cuota de autónomo, en torno a 250 euros al mes, y luego cada tres meses se deduce el IVA de sus gastos. Tampoco quiere formar parte de una plantilla estable. «Tengo 28 años, no tengo hijos y trabajo para las tres plataformas, así que aunque unos meses gano más y otros menos, en Badajoz puedes vivir bien. Yo trabajo muchos días seguidos y luego a lo mejor me cojo una semana libre. Además, si eres autónomo puedes hacer otras cosas», cuenta mientras espera un pedido.

Subvención en peligro

Otro 'rider' apunta un detalle. Habla de las subvenciones a autónomos de la Junta de Extremadura. «Algunas son de entre 6.000 y 8.000 euros. Con esa ayuda un amigo se ha comprado la moto. Ahora si lo hacen asalariado le van a decir que devuelva esa subvención porque hay que estar dos años de autónomo como mínimo y va a cambiar de régimen».

De manera general, la mayoría prefiere la libertad a la estabilidad, pero lo cierto es que aún tienen muchas dudas. El martes saltó la noticia de que la empresa de comida rápida dará de alta a sus trabajadores y la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, declaró que va a suponer «el movimiento afiliativo más importante de la historia de España».

Pero ese día en Cáceres y Badajoz estaban llenos de dudas. Según explicaron los 'riders' consultados a este diario, cada varios meses la empresa celebra reuniones con ellos, bien de manera presencial o por Internet, para darles las últimas novedades que afectan a las ciudades en las que trabajan. En ese momento solo les había llegado un mensaje al móvil.

La incertidumbre es máxima. «Nos han dicho que va a haber un cambio y que podremos elegir ser asalariados o autónomos, pero luego hemos leído más cosas. Lo que es seguro es que echarán a gente», decía a HOY uno de ellos que prefiere no identificarse.