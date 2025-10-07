HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Luis Sáez presentando la Revista de Estudios Extremeños. A.T.
Un país que nunca se acaba

Revista viva, revista muerta

Dos diputaciones. Se presentó en Cáceres la REEX de Badajoz, pero nada se sabe de 'Alcántara'

J. R. Alonso de la Torre

J. R. Alonso de la Torre

Martes, 7 de octubre 2025, 02:00

Comenta

Había concejales y exconcejalas, escritores y artistas, profes de universidad y de instituto, algún estudiante, algún representante de eso que llaman la sociedad civil… Estaba ... Francisco Palomino, secretario general de Cultura, y estaba Ricardo Cabezas, vicepresidente de la Diputación de Badajoz. Sin embargo, la Diputación de Cáceres no tenía una representación en el acto al nivel de la pacense. ¿Y eso?

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Policía Nacional registra la casa del padre del presunto autor del homicidio en Badajoz
  2. 2

    La policía registra las casas de Francisco F. y su hijo Ismael como presuntos autores del homicidio de Badajoz
  3. 3 El alcalde fotografía coches estacionados, denuncia y sanciona
  4. 4 «Antes de que lo ingresaran se sentaba en el paseo y hablábamos de todo menos de política»
  5. 5 Extremadura llora y expresa de forma masiva su cariño y agradecimiento
  6. 6 Una mujer herida al ser atropellada por un camión en el puente Real de Badajoz
  7. 7

    La justicia da un tirón de orejas a la Junta por el uso de las comisiones de servicio
  8. 8

    Los sueldos de los docentes extremeños: entre 2.400 y 3.700 euros brutos al mes
  9. 9 Huelga docente en Extremadura: los colegios permanecerán abiertos y habrá transporte, comedor y aula matinal
  10. 10 Pedro Sánchez en el funeral de Fernández Vara en Olivenza: «Tenemos que recoger su legado»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Revista viva, revista muerta

Revista viva, revista muerta