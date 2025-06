Incertidumbre entre las familias extremeñas pendientes de un visado para estudiar en EE.UU.

Javier Sánchez, de Badajoz, ha llegado por los pelos al final de los trámites para que su hija María José pueda estudiar el curso próximo ... en Estados Unidos. La adolescente, que cursará primero de Bachillerato en un 'high school' del estado de Wyoming, ya tiene familia asignada en ese país y le sellaron el visado en la embajada de Estados Unidos en España la semana pasada. Lo consiguió una semana después de que surgiera la noticia de que el presidente Donald Trump quiere impedir, o cuando menos dificultar, la entrada de estudiantes extranjeros en su país. Aunque su idea es poner trabas a los universitarios, especialmente a los matriculados en Harvard, la preocupación se ha extendido a todos los niveles, también en la Secundaria.

Cristina González, otra pacense que también mandará a su hija a Estados Unidos a un 'high school' (instituto) el próximo curso, no tiene en cambio familia asignada aún para su hija Lorena. En su caso, esto significa que no tiene cita en la embajada para conseguir el visado, por lo que la incertidumbre se ha apoderado de esta otra familia extremeña. Sin embargo, la agencia con la que ha empezado a hacer los trámites, y a la que ya ha adelantado una cantidad de 500 euros de los 14.000 euros que cuesta en total el programa, la ha tranquilizado. El viernes pasado recibió este mensaje: «La cancelación del programa J-1 (tipo de visado para estos casos, igual que el F-1 para menores de 15 años en el momento del viaje) no está mínimamente sobre la mesa. Es una herramienta estratégica del Gobierno de Estados Unidos y uno de sus programas de diplomacia pública más consolidados. Nunca se ha interrumpido en más de 60 años, ni siquiera en momentos tan críticos como la Guerra de Vietnam, el 11-S o la pandemia de covid-19. Incluso en situaciones de tensión internacional, sigue recibiendo estudiantes de países como China, Rusia o Ucrania», ha sido la respuesta de la agencia.

4.000 cada año en España

Aunque aún no tiene datos regionalizados, son más de 4.000 los estudiantes españoles que cada año viajan a Estados Unidos a través de algún programa académico, según la Asociación Española de Promotores de Cursos en el Extranjero (Aseproce), fundada en 1987 y que hoy agrupa a setenta empresas que funcionan como agencias intermediarias entre las familias españolas y las norteamericanas. Según explican, la posibilidad de rastrear los contenidos de redes sociales de los solicitantes es lo que está detrás de los retrasos en la concesión de citas para obtener visado, ha indicado Aseproce.

Las agencias dicen que este es «un programa de diplomacia consolidado» y no corre peligro

Javier Sánchez, el padre extremeño cuya hija ya tiene familia asignada en Wyoming, confirmó a este diario lo que al principio era una especulación. «A mí me dieron cita en la embajada norteamericana en Madrid hace más de un mes para el pasado lunes, que es cuando tenía que llevar el pasaporte para conseguir el visado. Antes llamé a la agencia y me dijeron que no había que preocuparse porque la cita ya estaba concedida. Hasta donde yo sé, –explicaba este pacense a HOY– sí están congelando las citas en la embajada a partir de ahora porque van a revisar los protocolos para conseguir el visado. Este protocolo tiene que ver con indicar tu perfil de redes sociales, supongo que para revisar qué tipo de información compartes».

Desde el punto de vista del contenido que pueda compartir o haya compartido su hija y que pudiera ser contrario a los intereses de Estados Unidos o su presidente, a Javier no le preocupa porque asegura que su hija no comparte contenidos políticos sino vídeos o mensajes lúdicos y neutros. En cualquier caso, él ya ha viajado muchas veces por motivos profesionales a Estados Unidos y conoce de cerca los trámites, por lo que tampoco le sorprende esta manera de cribar visitantes. «Muchas exigencias ya sabemos que son absurdas, como determinadas vacunas, que te pregunten por tus empastes o que firmes que no eres un terrorista».

Aproace, ante las recientes informaciones que señalan que Estados Unidos suspende temporalmente las entrevistas para visados de estudiantes extranjeros, aclaró esta semana que las citas ya confirmadas se van a desarrollar con total normalidad, pero la solicitud de nuevas citas permanecerá suspendida durante un breve periodo de tiempo, mientras se actualiza la normativa sobre las redes sociales de los solicitantes de visados, tal y como comentaba este padre afectado.

Para la asociación que agrupa a las agencias del sector, «habrá algunos retrasos en los tiempos de espera para las citas, que serán más largas de lo habitual, por lo que habrá menos disponibilidad. Por tanto, es fundamental tener en cuenta que los plazos para los estudiantes podrían verse afectados», señala.