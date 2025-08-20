Los restos del huracán Erin traerán lluvia a Extremadura este fin de semana

J.M. Solo de Zaldívar Miércoles, 20 de agosto 2025, 11:30 Comenta Compartir

Aún quedan cinco días por delante, que es mucho en meteorología, pero este es el pronóstico para la última semana de agosto. El modelo del Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Plazo Medio (ECMWF por sus siglas en inglés) indica que llegarán chubascos el domingo 24 por la tarde y pequeñas precipitaciones a partir del lunes 25 de agosto.

Unas precipitaciones intermitentes durante toda la semana. Aún es pronto para asegurarlo, pero todo hace indicar que será así. Desde el lunes, llegarán a la península restos del huracán Erin que generarían una borrasca en el oeste de la Península Ibérica. Unas precipitaciones que desaparecen hasta el jueves 28 de agosto y que irán en aumento hacia el fin de semana, o al menos eso apuntan las predicciones hasta el sábado 30 de agosto.

Normalmente las previsiones realizadas con este tipo de modelos como es el Centro Europeo suelen tener un alto porcentaje de acierto. Es por ello que deben preparar el paraguas en gran parte de Extremadura a partir del lunes 25 de agosto. El Global Forecast System vaticina lo mismo para la próxima semana. Unas precipitaciones que serán en abundancia a partir en el norte de Cáceres, especialmente en la zona en la que se encuentra activo el incendio de Jarilla hasta el momento.

Restos del huracán Erin

El huracán Erin se convirtió en el primero del atlántico del año. Este aún podría afectar a las costas de Estados Unidos y Canadá y los restos del huracán llegarían hasta la Península Ibérica provocando pequeñas precipitaciones entre el domingo 24 por la tarde y el lunes 25 de agosto.

A medida que Erin entre en el Atlántico, perderá fuerza y se transformará en un sistema de bajas presiones postropical. Donde más notarán estos restos del huracán será en Reino Unido, donde lloverá en abundancia.

Predicciones para este fin de semana

No se prevén precipitaciones este fin de semana en toda Extremadura hasta última hora del domingo. A partir del viernes vuelve el calor. En Badajoz vuelven a subir con máximas de 38 grados el sábado pero se mantienen las mínimas de 16 grados según datos de la Aemet. En toda la provincia de Cáceres también ascienden las temperaturas con máximas de 36 grados y mínimas de 20.

El domingo cambia el clima con la entrada de los restos del huracán Erin, teniendo máximas de 28 grados en gran parte de Extremadura y mínimas entre 14 y 17 grados.