Resilux tendrá en Higuera la Real la planta de producción de plástico más moderna de España

«Vamos a tener la fábrica más moderna de España y entre las dos o tres más modernas de toda Europa», afirma José Luis Quiñones ... , consejero delegado de Resilux Ibérica, una empresa del sector del plástico que produce para tres continentes desde Higuera la Real, un municipio del sur de la provincia de Badajoz de apenas 2.200 habitantes.

Esta compañía, que forma parte del grupo belga Resilux, está en pleno proceso de ampliación y actualización de sus instalaciones. En su calendario está marcado el año 2026 para inaugurar su nueva factoría. Una fecha simbólica para la entidad, ya que se cumplen tres décadas desde que empezaran a operar en Extremadura.

El proyecto de renovación de la planta de producción de Resilux, en la que la firma va a invertir 28 millones de euros, comenzó en 2022. «Vamos a preparar la compañía para los próximos 20 años y vamos a situar a Extremadura a la vanguardia del sector del plástico», indica Quiñones. «Nos vamos a convertir en una empresa que se estudiará en las universidades en un futuro», añade, el consejero delegado.

La firma produce botellas de plástico PET (polietileno tereftalato) y preformas plásticas del mismo material, que luego moldeadas se convierten en envases. Uno de los objetivos de la nueva planta es asumir prácticamente todos los pasos de la cadena de valor de este material: desde la recuperación de los envases usados hasta su transformación en nuevos productos. «De lo único que no nos encargaremos será del lavado de las botellas», indica Quiñones.

La ampliación de la planta ocupará más de 23.000 metros cuadrados en el polígono industrial de Higuera la Real y una de las derivadas de esta renovación es también la necesidad de aumentar la plantilla. La previsión inicial es crear 35 puestos de trabajo, aunque según el máximo responsable de la empresa seguramente serán más las contrataciones. Precisamente, esta es una de las complicaciones a las que se enfrenta Resilux: la escasez de mano de obra. «Falta personal especializado y nos cuesta atraer a la gente hasta Higuera la Real; el 99% de las personas que entrevistamos quieren trabajar con nosotros hasta que descubren dónde estamos, es un problema porque no quieren venir a un pueblo de Extremadura», lamenta Quiñones.

En su opinión es necesaria una mayor inversión en formación para poner solución a la falta de trabajadores, sobre todo en puestos técnicos, que se nota en algunos sectores.

Resilux también ha sentido la carencia de empleados que hay en la construcción durante las obras de ampliación de su factoría. «Es un proyecto muy ambicioso y nos ha costado mucho realizarlo», asegura el directivo.

Proceso

El procedimiento productivo que pondrá en marcha la empresa en sus nuevas instalaciones será novedoso. Para poder desarrollarlo han dedicado mucho esfuerzo a la investigación, siempre con la mente puesta en optimizar al máximo toda la materia prima. «Resilux lleva reciclando 30 años, pero ahora vamos a ser más sostenibles», asegura el consejero delegado de la firma.

Más allá de la innovación en los procesos, la nueva planta contará con innovaciones tecnológicas punteras. Será una factoría muy robotizada, sobre todo para tareas de clasificación. «Estoy muy orgulloso de que la ingeniería y todo el pensamiento que hay detrás del proyecto son extremeños», detalla Quiñones.

En la inversión han contado con ayudas públicas, tanto con cargo a los Incentivos Regionales, que concede el Ministerio de Hacienda, como con fondos autonómicos. La Junta de Extremadura también ha declarado la iniciativa como Premia (Proyecto Empresarial de Interés Autonómico) y destaca de ella «la optimización de las producción del envase y la incorporación de nuevos productos como la preforma multicapa incorporando productos de mayor valor añadido».

En esta iniciativa, el crecimiento de la plantilla en 35 empleados supone un salto importante, que hará que la empresa supere los 200 trabajadores en España, que son una parte importante de los 1.200 que tiene el grupo repartido por el conjunto de sus factorías.

Ese importante peso de Resilux Ibérica en la corporación también se nota en la facturación, que el año pasado fue de 71,5 millones de euros desde Extremadura, cerca de un 15% de los 550 millones que ingresó el grupo.

El volumen de producto que se mueve desde Higuera la Real es muy elevado y crecerá en cuanto comiencen a operar desde las nuevas instalaciones. El grupo produjo 400 millones de botellas y 9.000 millones de preformas el pasado año. De ellas 108 millones de botellas de plástico y 1.140 millones de unidades de preformas salieron de la factoría extremeña de Resilux.

Muchos de estos artículos se derivan a la exportación. «Somos importantes en Brasil», dice Quiñones, que anuncia que tiene el foco puesto en Latinoamérica. Y es que desde la planta de Higuera la Real asumen los mercados americanos de América Central y del Sur, Marruecos y los países africanos de habla portuguesa. «Todas las empresas quieren crecer, pero en nuestra estrategia también está crecer en valor y le damos mucha importancia a la economía local», insiste el consejero delegado de Resilux Ibérica.