Las residencias privadas piden comprar los medicamentos en la farmacia que quieran

Las residencias de mayores adquieren los medicamentos que necesitan para sus usuarios en la oficina de farmacia que eligen de manera voluntaria y los centros ... privados quieren que siga siendo así.

El SES y los colegios de farmacéuticos de la región comenzaron a trabajar la legislatura pasada en una regulación para vincular el servicio de medicamentos a las residencias de mayores con la farmacia local. Según explica Cecilio Venegas, presidente del Colegio de Farmacéuticos de Badajoz, para garantizar toda la trazabilidad del medicamento, «los requisitos de calidad, seguridad y eficacia», y especialmente para dotar de transparencia una compra que se lleva a cabo con dinero público.

El objetivo del decreto es que las residencias de mayores compren los medicamentos en las farmacias ubicadas en su misma localidad siempre que sea posible o, al menos, en la misma área sanitaria. Y en aquellas localidades que cuenten con más de una oficina, como es el caso de los núcleos urbanos, que se establezca un turno rotatorio.

Los centros sociosanitarios privados rechazan esta regulación. «Nuestra asociación aglutina a 22 empresas que gestionan 27 residencias de la región, contamos con 3.000 camas y 1.500 trabajadores y nos oponemos a ese decreto», afirma Juan Carlos Campón, presidente de la Asociación de residencias privadas de Extremadura (Asorex).

«El decreto en el que se trabaja es ilegal, vulnera la normativa en materia de defensa de la competencia y unidad de mercado, y sobre todo, causaría graves perjuicios para todos los agentes intervinientes en el proceso, los centros, los residentes y también los farmacéuticos».

Juan Carlos Campón defiende que «cada residencia compra los medicamentos en la oficina que quiere, en la botica que nos da el mejor servicio, y así debe continuar siendo». Recuerda que más allá de la dispensación, «buscamos atención farmacológica, supervisión, asesoramiento, servicio 24 horas... y no en todas las oficinas y no en todos los municipios se dan estas condiciones».

También lo creen así farmacéuticos que dispensan medicamentos a los centros residenciales. «No se trata de una venta de fármacos sin más, hacemos un servicio farmacéutico; en mi caso, para poder llevar a cabo esta dispensación especial, he adaptado una sala y he realizado inversiones por encima de los 100.000 euros para ofrecer el sistema personalizado de dosificación, y cuento con personal para dar la atención los 365 días del año porque la prioridad es la salud del paciente», señala uno de los farmacéuticos que rechaza la propuesta de los colegios y que prefiere no dar su nombre.

Reunión con Guardiola

«No nos pueden decir dónde tenemos que comprar los medicamentos», resume Campón. Por eso adelanta que, «igual que ya hemos presentado alegaciones al borrador del decreto, si sigue adelante lo denunciaremos en la vía judicial, y lo saben tanto la presidenta de la Junta como la consejera de Salud».

La directiva de Asorex ha mantenido un encuentro con María Guardiola y Sara García Espada para argumentarles su rechazo a un decreto que comenzó a fraguarse con el socialista José María Vergeles al frente de Sanidad y que los colegios farmacéuticos de la región quieren que entre en vigor cuanto antes. Aunque no parece que vaya a ser así.

«Tanto la presidenta como la consejera nos han dicho que el decreto está parado y que no saldrá adelante sin consenso», indica el presidente de Asorex. «Podemos estudiar la posibilidad de que la farmacia que sirva a la residencia esté en la misma área de salud, pero nada más, sin ningún turno rotatorio». Para Campón, «no podemos permitir que desde las directivas de los colegios se muña una estrategia que atienda a sus intereses de sostenibilidad económica, frente a nuestra obligación de procurar servicios de calidad para dar cobertura a las necesidades de nuestros residentes».

Asorex espera que Salud les convoque a un próximo encuentro para «trabajar en favor del consenso en torno a un decreto que hoy no lo tiene».