Apartamento turístico en el Casco Antiguo de Badajoz. Ángel Márquez

La región ha registrado 164 apartamentos turísticos más este año

La oferta es ahora mismo de 1.888 unidades de apartamentos turísticos registrados en la Junta de Extremadura y, aunque Cáceres tiene el doble que Badajoz, esta ha incorporado una oferta igual en este 2025, 82 cada provincia

J. López-Lago

J. López-Lago

Sábado, 20 de septiembre 2025, 13:49

Extremadura cuenta ya con 897 apartamentos turísticos, de los cuales 299 están en la provincia de Badajoz y 598, justo el doble, en ... la de Cáceres. De ellos, 67 se han incorporado al registro de la Junta de Extremadura este año, según los datos aportados por la Consejería de Turismo entre enero y julio de 2025. De esos 67 nuevos apartamentos 27 están en Badajoz y 40 en Cáceres.

