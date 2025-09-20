La región ha registrado 164 apartamentos turísticos más este año

Extremadura cuenta ya con 897 apartamentos turísticos, de los cuales 299 están en la provincia de Badajoz y 598, justo el doble, en ... la de Cáceres. De ellos, 67 se han incorporado al registro de la Junta de Extremadura este año, según los datos aportados por la Consejería de Turismo entre enero y julio de 2025. De esos 67 nuevos apartamentos 27 están en Badajoz y 40 en Cáceres.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que la oferta en este sector al alza es en realidad mayor, ya que cada apartamento turístico puede tener varias unidades de alojamiento, es decir, bajo un único número de registro que corresponde a un edificio entero puede haber varios apartamentos turísticos. Así, como unidades de alojamiento turístico a la Junta de Extremadura le constan 1.888 apartamentos, de los que 704 están en la provincia de Badajoz y 1.184 en la de Cáceres. Solo en lo que va de 2025, entre enero y junio, han sido inscritos en el registro de la Junta de Extremadura 164 apartamentos. De ellos 82 están en Badajoz y otros 82 en Cáceres.

El mensaje de Pedro Sánchez

Los apartamentos turísticos en fueron noticia a principios de esta semana, cuando el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dijo en un mítin del PSOE en Málaga que muchos apartamentos turísticos que no tienen la documentación en regla deben retirarse de las plataformas donde se ofertan y volver al mercado para que sean alquilados o vendidos.

Se trata de 53.876 pisos en toda España, de los que 181 están en Extremadura, según aportó justo después el Ministerio de Vivienda. Para el presidente de la Asociación de Apartamentos Turísticos de Extremadura (Aptuex), Javier Gutiérrez, este anuncio del presidente no va con Extremadura, donde asegura que lo que hay son casos puntuales cuya documentación puede ser corregida fácilmente, ya sea recabando algún informe en el ayuntamiento de la localidad o bien en la Junta de Extremadura.