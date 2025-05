La región no dará nuevas tarjetas para el transporte gratuito en bus hasta febrero Transportes sacará la convocatoria a mediados de ese mes y tendrá carácter retroactivo; las renovaciones del abono gratuito siguen vigentes

Celestino J. Vinagre Lunes, 8 de enero 2024, 07:31

Si usted quiere sacarse por primera vez la tarjeta para viajar en autobús de forma gratuita por Extremadura en estos momentos es imposible. La Junta ... de Extremadura no tramitará su solicitud de tarjeta SATE (Tarjeta de Transporte Subvencionado) hasta que no entren en vigor los Presupuestos regionales para 2024. Eso ocurrirá, previsiblemente, en la tercera o a más tardar cuarta semana de este mes de enero. Pero no será hasta febrero cuando se saque la convocatoria que permita activarlas. En el año 2023 se recibieron 55.807 solicitudes.

Según ha confirmado a HOY la Consejería de Infraestructuras, Transportes y Vivienda, los nuevos usuarios que quieran tener una tarjeta SATE deben esperar. Explica Transportes que la convocatoria del abono de transporte gratuito para 2023 venció el 31 de diciembre, y aunque la medida ha sido prorrogada para 2024, hasta que no se aprueben los presupuestos no se podrá lanzar la nueva. Esa nueva convocatoria, avanza el Gobierno regional, espera poder publicarla a mediados de febrero. Incluirá la retroactividad de la gratuidad del bus desde el 1 de enero y a diferencia de la anterior no decaerá automáticamente el próximo 31 de diciembre «sino cuando otra orden así lo establezca porque los presupuestos del ejercicio en cuestión así lo dispongan». Puntualiza el departamento que encabeza Manuel Martín Castizo que las personas que ya disponen tarjetas SATE no requieren renovación de las mismas. Permanece su validez para el año 2024 sin tener que realizar ninguna solicitud. En estos momentos se contabilizan 286.391 titulares de las tarjetas emitidas podrán seguir disfrutando de las ayudas que la Junta otorga a los ciudadanos para su desplazamiento gratuito en las líneas regulares de autobuses. Solo pierden vigencia su tarjeta para el bus gratuito si se ha hecho «un mal uso de las mismas, como sucede cuando se reservan más de tres viajes que finalmente no se realizan», explicita. De cara al usuario la nueva convocatoria se mantendrá en las mismas condiciones de acceso pero habrá cambios notables en cuanto a la aportación de la Administración regional. El doble de dinero La dotación presupuestaria se incrementa en un 50% alcanzando los 6,6 millones de euros y a las empresas que prestan los servicios no podrán aplicar ningún gasto de gestión por la emisión de los billetes. El Gobierno del socialista Guillermo Fernández Vara aprobó esta medida para 2023 con el objetivo de facilitar la movilidad en la región y ayudar a combatir la subida de los precios. El nuevo Ejecutivo autonómico de coalición PP-Vox que preside María Guardiola ha decido un aumento de la dotación. La partida pasa de 4,425 millones en 2023 a 6,6 millones en 2024. Infraestructuras señala que este incremento se debe al aumento del número de usuarios y de viajes beneficiarios de esta medida, «que ha superado con creces la partida presupuestada para el presente año 2023». Para optar a una nueva tarjeta SATE es necesario presentar el modelo de petición, una fotografía reciente en color tamaño carné y la acreditación de haber abonado la tasa correspondiente (6,75 euros fueron en enero de 2023, con una bonificación este año del 50% para los mayores de 60 años). El único requisito es estar empadronado en algún municipio de la región y no tener deudas tributarias o con la Seguridad Social. Hace un año, la entonces consejera de Transportes, Leire Iglesias, recordó que todos los servicios de bus interurbano que hagan rutas dentro de la región estarán bonificados al 100%. Para las rutas nacionales, de forma general, llegará al 15% de las plazas (por lo que se incentiva hacer reservas) y en el caso de las de titularidad estatal, abarcará a todas. Iglesias subrayó que esta gratuidad suponía un cambio en la forma de desplazarnos «y de entender el transporte público en Extremadura». Se evitan emisiones de dióxido de carbono y se ayuda también a las familias a afrontar el incremento de los precios.

