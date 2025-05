Regantes del Alagón protestan porque tienen que pagar derramas de hasta 60.000 euros

Respaldados por el sindicato UPA-UCE Extremadura, regantes de la margen izquierda del río Alagón protagonizarán este martes una manifestación ante la sede de la ... Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) de Plasencia por el pago de derramas al que tienen que hacer frente, que superan en algunos casos los 60.000 euros.

El objetivo de estos regantes, pertenecientes al sector XXI de la margen izquierda, es que la CHT asuma la gestión del suministro eléctrico y repercuta a la totalidad de los regantes los gastos de impulsión que se vienen sucediendo, tal y como ocurría antes del año 2018.

Desde entonces persiste un conflicto motivado por el cambio en las ordenanzas que regulan el funcionamiento de la comunidad de regantes de la margen izquierda del Alagón. Ese año se modificaron y adecuaron a la Ley de Aguas y en uno de sus artículos, frente a lo que venía sucediendo hasta el momento, se especificó que los gastos de impulsión no repercutirían en todos, sino que serían asumidos por quienes los generan.

Son 33.000 hectáreas las que conforman la comunidad de regantes del Alagón, de las que 18.600 corresponden a la margen izquierda. Los 2.397 regantes de la misma abonan de manera conjunta lo que se denomina gastos de elevación, porque hay muchas tierras situadas por encima de la cota de riego.

Pero se da la circunstancia de que en el caso de 1.187 hectáreas, las encuadradas en el sector XXI de la margen izquierda, propiedad de 54 regantes, es preciso regar con aspersión, no por gravedad, y esto conlleva gastos añadidos de impulsión.

Periplo judicial

Las ordenanzas que establecieron que estos gastos, «que permiten que esos regantes, a diferencia del resto, puedan regar de manera telemática, fueron aprobadas por el 90% de los delegados en asamblea», recuerda Manuel García, presidente de la comunidad de regantes de la margen izquierda del Alagón.

De tal modo que, desde 2019, el coste por los gastos de impulsión repercute exclusivamente en los regantes del sector XXI, que quieren cambiar esta situación. «Las obras del plan de regadío del pantano Gabriel y Galán fueron declaradas de interés general y financiadas íntegramente por el Estado. Este plan llevó consigo una concentración parcelaria y de colonización, fundamentados en el principio de igualdad para todos los usuarios», resume por su parte Javier Fuentes, portavoz de los regantes del sector XXI.

Desde la aprobación de las ordenanzas, estos regantes han solicitado tanto a la CHT como a la comunidad que reparta los gastos de impulsión entre todos. Con este fin recurrieron la modificación de las ordenanzas y también la primera derrama aprobada. Pero en ambos casos los tribunales no les dieron la razón.

En ese momento tanto la comunidad de regantes como la Confederación, que había cedido la gestión del suministro eléctrico a la comunidad, estaban de acuerdo.

Sin embargo, la CHT cambió de criterio posteriormente y en 2021 y 2022 estimó los recursos de los regantes del sector XXI contra las nuevas derramas. «Reconoció el error», dice Fuentes. «Pero, ante este cambio de postura, es la comunidad de regantes la que esos años recurre en los tribunales la resolución de la Confederación que nos da la razón».

Los recursos se resuelven con sentencias firmes que respaldan de nuevo a la comunidad de regantes de la margen izquierda del Alagón, que mantiene por tanto, en cumplimiento de sus ordenanzas, que los gastos de impulsión sean abonados exclusivamente por quienes los generan, que son los regantes del sector XXI, sin repercutirlos a la totalidad de la comunidad.

Este es el motivo por el que ahora estos regantes tienen que hacer frente a las derramas que se han venido produciendo desde 2021 hasta la actualidad. «Estamos hablando de un total de 760 euros por hectárea, de un gasto de más de 60.000 euros en algunos casos, que nos llevará a la ruina», dice el portavoz de los regantes afectados.

La encomienda

«Estamos desesperados y también estamos indefensos», añade. «Porque los tribunales no entran en el fondo del asunto», afirma Javier Fuentes. «Resuelven con que la cosa está juzgada, pero no se pronuncian sobre la cesión verbal de la encomienda que hizo la CHT a la comunidad de la gestión del suministro eléctrico y que entendemos que no es válida». Los regantes del sector XXI enviaron un escrito el pasado enero a la Confederación solicitando la nulidad de la cesión verbal del recibo y reclamando la devolución de las derramas pagadas y la anulación de las pendientes.

Pero la CHT no ha respondido a esta petición y en febrero la asamblea general de la comunidad de regantes aprobó una nueva derrama. «Ese mes también el presidente de la Confederación comunicó a la comunidad que vuelve a asumir el pago del recibo eléctrico y que se repercutirá en el canon como se hacía antes de 2018» o, lo que es lo mismo, que los gastos de impulsión se vuelvan a pagar entre todos los regantes.

«No se da una gestión y se quita cuando se quiere y, en cualquier caso, hay que cumplir con lo establecido en las ordenanzas y avalado por los tribunales», responde el presidente de la comunidad, que ha aprobado pasar las derramas pendientes, los 760 euros por hectárea.

Los regantes del sector XXI han reclamado a la CHT que atienda su escrito de manera urgente, que anule las derramas, «pero seguimos sin respuesta». Por eso, emprenden movilizaciones «para dar a conocer la situación en la que nos encontramos; estamos desesperados», insiste Fuentes.

La CHT no ha respondido a la petición de información por parte de este periódico.