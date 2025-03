«Tomar Viagra sin receta es como jugar a la ruleta rusa»

J. López-Lago Martes, 20 de febrero 2024, 12:45 Comenta Compartir

Los medicamentos como el sildenafilo, al que pertenece la Viagra y que se usa para tratar la disfunción eréctil en los hombres, «se venden con receta porque pueden tener unos efectos secundarios sobre la tensión y el régimen cardíaco. Por eso te puede dar un 'pasmo', una bajada importante de tensión o afectar al ritmo cardíaco», ha advertido esta mañana Cecilio Venegas, presidente del Colegio de Farmacéuticos de Badajoz.

Según ha explicado, el médico que expide la receta necesita saber si el paciente está tomando otros medicamentos o si este es cardíaco. «Unas veces esto se sabe y otras veces no, así que tomar Viagra sin receta y sin control médico es como jugar a la ruleta rusa».

Para Venegas, hay gente que no acude antes a su médico de cabecera por vergüenza. «Muchas personas no van a pedir esa receta por una cuestión de pudor o de no aceptación de algo que es natural y que ocurre por un tema de circulación o de diabetes, por lo que la persona no puede tener una erección. Es algo que en ocasiones cuesta reconocer , por eso algunos hombres prefieren acudir a Internet y evitar ir al médico para no tener que confesar esa disfunción».

Si bien el nombre comercial de Viagra es el más conocido, el sildenafilo adopta muchos otros nombres, aunque todos con efectos secundarios. El farmacéutico recuerda que este medicamento tiene ya 25 años de vida y el contexto en el que surgió. «Se empezó a recetar con un argumento importante, y es que muchas personas que habían tenido algún accidente cerebrovascular o medular gracias a este medicamento han sido capaces de tener hijos. No es solo un tema lúdico o sexual, pero en cualquier caso también ha ayudado a normalizar la vida de muchas personas y hay que enmarcarlo en una vida sexual sana con la pareja, aunque lo aconsejable es tomarlo con receta», ha señalado Venegas tras conocer la investigación abierta en Don Benito sobre una supuesta trama de tráfico de este medicamento.