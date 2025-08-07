HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este jueves 7 de agosto en Extremadura?
Imagen aérea del incendio de Valdecaballeros, en julio HOY

Quintana informará al Gobierno de los daños en el incendio de Valdecaballeros para pedir indemnizaciones

El delegado del Ejecutivo central confirma que se trabaja con la hipótesis de que el fuego fie intencionado

R. H.

Jueves, 7 de agosto 2025, 21:10

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha avanzado este jueves que trasladará al Ministerio de Agricultura los daños que han sufrido varias ... fincas tras el incendio del pasado mes de julio que afectó a localidades pacenses como Valdecaballeros y Castilblanco.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere una niña de 10 años y otras ocho personas resultan heridas en un choque en la A-5 a la altura de Villamesías
  2. 2 La boda del año se celebra en Cáceres: el nuevo Hilton Palacio de Godoy se estrena con un evento de lujo
  3. 3 Un paciente destroza varios objetos en el centro de salud de Ciudad Jardín tras negarle unas recetas
  4. 4 Muere el extremeño Manuel López Pecero, creador de un imperio de aluminio y persianas
  5. 5

    La Junta crea tres bolsas de trabajo en sectores que no encuentran empleados
  6. 6 Roban diez armas a la Policía Local de Alburquerque
  7. 7 Investigan a un empleado de Correos por apoderarse de 51 paquetes «que le interesaban»
  8. 8 Un interno del Marcelo Nessi arrebata los grilletes a los vigilantes y les golpea con ellos
  9. 9 Muere una mujer de 59 años tras ser atropellada en Madrid mientras sacaba cosas de su maletero
  10. 10 Rodeada de sierras y con agua cristalina: así es la única playa de Bandera Azul en la provincia de Cáceres

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Quintana informará al Gobierno de los daños en el incendio de Valdecaballeros para pedir indemnizaciones

Quintana informará al Gobierno de los daños en el incendio de Valdecaballeros para pedir indemnizaciones