Quintana informará al Gobierno de los daños en el incendio de Valdecaballeros para pedir indemnizaciones

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha avanzado este jueves que trasladará al Ministerio de Agricultura los daños que han sufrido varias ... fincas tras el incendio del pasado mes de julio que afectó a localidades pacenses como Valdecaballeros y Castilblanco.

Quintana se ha reunido en Badajoz con el alcalde de Castilblanco, Eusebio Fernández Casasola, quien le ha trasladado los daños sufridos en dichas fincas. Así, y sobre la posibilidad de ayudas para los afectados, el delegado del Gobierno ha precisado que lo que «es asegurable no es indemnizable», aunque ha asegurado que trasladará los daños al Ministerio de Agricultura.

También, y respecto a este incendio forestal, Quintana ha apuntado que parece que fue «intencionado» y que la Guardia Civil está trabajando de cara a esclarecer las causas del mismo.

A preguntas sobre la petición que ha realizado el alcalde de Castilblanco de que se declare como zona catastrófica el espacio afectado por el incendio, el delegado ha dicho «fue un fuego que ni siquiera estuvo en nivel 2». «Estuvo solamente en nivel 1. Entonces vamos a ver, vamos a trasladar los daños que nos comunican y, bueno, es decir, que hay explotaciones que tenemos constancia que tienen sus seguros», ha recalcado.

El pasado 19 de julio, se dio por controlado un incendio que había arrasado 2.400 hectáreas de pasto, matorral, un olivar y arbolado. Según denunció la organización agraria UPA, UPA, las llamas calcinaron cientos de hectáreas de olivar y más de 800 colmenas, a expensas de poder contabilizar muchos asentamientos que faltan por revisar. «No solo hemos perdido la producción esperada, sino también el suelo apícola. Ahora, los apicultores afectados deberán buscar nuevos asentamientos para sus colmenas en otros parajes», destacó entonces el responsable apícola de UPA-UCE, Antonio Prieto.

Don Benito

Igualmente, y preguntado por la muerte de una mujer en Don Benito a manos de su pareja, Quintana ha dicho que, de cara a la Policía Nacional, es un «asunto cerrado». Así, ha destacado que desde el punto de vista judicial es un asunto «clarificado» una vez que se determina con la investigación cómo se produjeron todos los hechos, a lo que se une que su pareja, ya en prisión, ha reconocido los hechos tanto en dependencias policiales como en los juzgados.

También, y sobre la posible repatriación de la fallecida, Quintana ha señalado que esa cuestión corre a cargo de la familia y la comunidad musulmana de Don Benito.

«Parece que era su interés, su intención. Y me imagino que ellos lo gestionarán. Ya lo ha gestionado la comunidad musulmana, ha gestionado algún otro caso en este sentido. Saben cómo hacerlo. Entonces, entiendo que ellos son los que lo van a resolver», ha apuntado.