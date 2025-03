Yolanda García Seco: «No puedo hacer esfuerzos, a veces me falla una pierna y llegué a caerme»

J. López-Lago Lunes, 31 de octubre 2022, 14:00 Comenta Compartir

La delegada del Gobierno, Yolanda García Seco, cesa en el cargo. Los dolores de espalda son excesivos, ha explicado esta mañana sobre una lesión que ... le obligó a pasar por el quirófano hace dos años y cuya recuperación aún ve lejana. «Me operé a principios de agosto hace dos años, en plena pandemia, de una fijación de las vértebras, pero como consecuencia de la intervención tanto la vértebra superior como la inferior me comprimían el nervio ciático y esto no me dejaba estar de pie ni sentada demasiado tiempo. No sé si tendré que volver a operarme, de momento me están tratando en la unidad del dolor para bajar la inflamación en la zona porque nunca quedó bien. A veces me falla una pierna, la derecha, y me ha pasado que llegué a caerme y me hice un esguince. El caso es que no puedo hacer esfuerzos. Estaba trabajando últimamente desde casa y acudiendo a los actos, pero el Día de Extremadura ya lo pasé mal y este cargo no es compatible con lo que me pasa, sobre todo con los viajes», ha descrito García Seco, de 51 años, para que se entiendan los motivos de su renuncia.

Aunque se la pudo ver en actos en Badajoz como el del Día de la Hispanidad el pasado 12 de octubre, la delegada del Gobierno estaba entonces de baja, como ahora mismo, y reconoce que lo pasó mal. En cuanto a su futuro inmediato, tras el cese que se produzca hoy ella solicitará su reingreso a su puesto de funcionaria, aunque aún no es definitivo su destino pues no depende de ella y además puede elegir entre la Administración General del Estado y la Junta de Extremadura, aunque cree que inicialmente seguramente se quede en la Delegación del Gobierno. Más información Dimite la delegada del Gobierno por motivos de salud Junta y oposición agradecen a García Seco la labor realizada de servicio público Sobre la plaza de jefa de Protección Civil en Badajoz, que consiguió a principios de 2020 y que tanto revuelo político causó, ha precisado que como nunca la llegó a ocupar ya no le pertenece y sigue vacante. Según Yolanda Carcía Seco, la política seguirá formando parte de su vida, aunque ahora no ocupe un cargo. «En el PSOE pertenezco a la ejecutiva y al comité federal, así que no dejo mi compromiso político, solo un cargo que ha sido una parte de mi vida. La política yo la entiendo como un servicio público, pero ahora mismo no sé si en el futuro volveré a un cargo, lo que es seguro es que como funcionaria volveré al trabajo». Teniendo en cuenta que apenas quedan siete meses para las elecciones municipales y autonómicas y un año para las generales, García Seco opina que para esas campañas será pronto para implicarse de manera directa debido a su estado de salud, aunque espera poder colaborar con el PSOE desde casa. Asuntos pendientes Yolanda García Seco (Cáceres, 1970) es ingeniera agrónoma. Accedió al cargo de Delegada del Gobierno el 18 de junio de 2018. Entre 2009 y 2012 desempeñó el cargo de Subdelegada del Gobierno en Badajoz y posteriormente asumió la Dirección general de Política Agraria Comunitaria de la Junta de Extremadura. Después de más de cuatro años siendo el enlace entre el Gobierno de Pedro Sánchez y la comunidad extremeña, esta mañana decía que le gustaría haber visto proyectos que ella vio iniciarse y que están a punto de ver la luz. Se ha referido a obras de Badajoz como la del desdoblamiento de la carretera de Sevilla, la rotonda de Cerro Gordo, el acerado de la avenida Ricardo Carapeto o el Palacio de Justicia en Ronda Norte, donde asegura que «los contratiempos han sido administrativos, no presupuestarios». «También me gustaría haber visto la llegada del tren electrificado o la construcción de la fábrica de baterías de litio, así como haber solucionado el tema del nenúfar en el Guadiana, mucho más complejo de abordar después de la pelea que tuve durante años para la retirada del camalote. En cualquier caso, también me quedo con muchos logros de este Gobierno que son reconocimientos de derechos, como la ampliación del derecho de paternidad o las mejoras salariales y para pensionistas», ha señalado este lunes.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión