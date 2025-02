Guardiola: «No puedo decir si pactaré o no con Vox, solo contemplo gobernar en solitario»

María Guardiola (Cáceres, 1978) debe darse a conocer como nueva líder del PP extremeño incluso entre sus propios compañeros de partido y, a la vez, ... mostrarse ya como la adversaria política de Guillermo Fernández Vara en su intención de presidir la Junta de Extremadura.

–¿Se conforma con no ganar en 2023 pero poder gobernar en Extremadura?

– No lo contemplo para nada, yo vengo a ganar y a gobernar en solitario.

–¿Y si no se da ese escenario, contará con Vox, que puede entrar en la Asamblea de Extremadura en las próximas elecciones autonómicas?

–De verdad que no contemplo ese escenario, Pablo, yo vengo a ganar y a gobernar en solitario. Y voy a trabajar de verdad sin descanso para llegar al corazón de los extremeños y convencerlos de que somos la mejor opción. Lo efectivo es el voto útil, y quien tenga ganas de que esto cambie tendría que votar al Partido Popular.

–Pero insisto, ¿puede decir si pactará con Vox si así alcanza el Gobierno de la Junta?

– No puedo decir si pactaré o no pactaré con Vox porque solo contemplo el escenario de ganar y gobernar en solitario.

–¿Contarán con dirigentes de Ciudadanos si les piden entrar en el PP? Y poniendo nombres concretos, ¿ficharían a Ignacio Gragera, el actual alcalde de Badajoz?

– No me refiero a Gragera cuando hablo, yo lo que digo porque así lo pienso es que el PP fichará al talento, venga de donde venga, y personas que vengan a construir. Nosotros tenemos grandes activos en nuestro partido y no necesitamos buscar líderes en otros, los tenemos en el PP. Pero estamos abiertos por supuesto al talento.

–Al PP en estos momentos le faltan candidatos municipales con opciones de ganar en localidades importantes de Extremadura, en Mérida tienen una gestora y en Badajoz han salido de la alcaldía. ¿Siente que tienen ese vacío cuando falta menos de un año para las elecciones?

– Quiero ser muy respetuosa con los tiempos, los procedimientos y los estatutos, y este no es el momento de los candidatos, ese momento llegará. Nosotros tenemos equipos en todos los municipios de Extremadura, somos un partido muy grande, que está unido y disponemos de compañeros para estar al frente de esos proyectos en los municipios, pero ese melón todavía no se ha abierto. Que quede claro que alabo la labor de todos los compañeros que ahora mismo están al frente como portavoces o coordinadores, que tienen todo mi respaldo para el trabajo que están realizando, pero ahora mismo no son candidatos.