«Es un clamor que hay que reducir la actual superficie protegida»

María Guardiola (Cáceres, 1978) tiene la habilidad de decir cosas contundentes sin perder la sonrisa de la cara. Forma parte, según quienes la conocen, de ... su manera de ser extrovertida pero también del momento en el que se encuentra: debe darse a conocer como nueva líder del PP extremeño incluso entre sus propios compañeros de partido y, a la vez, mostrarse ya como la adversaria política de Guillermo Fernández Vara en su intención de presidir la Junta de Extremadura. Son etapas que se dan por hechas: el 16 de julio será elegida en el congreso regional presidenta del partido, lo que en la práctica la sitúa como cartel electoral del PP para mayo del 2023. La sonrisa solo se apaga un leve instante cuando se le pregunta si piensa que su condición de candidata, la primera en Extremadura de un partido con aspiraciones reales de presidir la Junta, le permitirá arrastrar votos de otras partes del electorado. «No estoy aquí por ser mujer», asegura. Y vuelve a sonreír.

–¿Cuándo decidió dar el paso para liderar el PP en Extremadura?

–Después del verano pasado, ha sido una reflexión de meses. Lo compartí con compañeros del partido, con mi familia por supuesto, y llegué a la conclusión de que ya estaba bien de criticar en la barra del bar cuando yo podía dar un paso al frente para cambiar las cosas en la comunidad autónoma y en mi partido.

–¿Se lo propone alguien, le dice que han pensado en usted, o toma la iniciativa?

–Decido yo dar el paso, y comunico a algunos compañeros si lo que planteo es factible o no.

–¿Con quién habla?

–Hablo con los compañeros que tengo más cerca, con Rafa Mateos (secretario local del PP de Cáceres y portavoz municipal) que es amigo, también con el presidente provincial de Cáceres (Laureano León) y con el de Badajoz (Manuel Naharro), y cuando ellos creen que es una opción muy buena lo hablo con el presidente del partido, con José Antonio Monago. Todo eso fue el pasado otoño.

–El PP ha vencido en Madrid y en Andalucía con dos perfiles muy distintos. ¿Usted se siente más Ayuso o más Moreno Bonilla?

–Ni uno ni otro, creo que son dos perfiles maravillosos que han sabido conectar con los ciudadanos cada uno en su ámbito de actuación, además de demostrar una buena gestión.

–¿Pero cuál es el estilo de María Guardiola?

–Bueno, yo soy una persona centrada, moderada, soy resolutiva y soy una persona con mucha energía y ganas de hacer y de cambiar cosas.

–¿Ha hablado con Fernando Pizarro (alcalde de Plasencia que también aspiró a presidir el PP regional), piensa integrarlo?

–Es un alcalde magnífico y como el resto de compañeros que tengan ganas de venir a construir tiene cabida en el equipo. La última vez que hablé con él fue esta semana y estamos pendientes de tomarnos un café porque no pudo venir a Guadalupe (Guardiola presentó allí su candidatura) por problemas de agenda. Tenemos una relación fluida.

–Cuando se produjo la salida de Casado de Génova se interpretó que eso beneficiaba las aspiraciones de Pizarro. ¿Usted pensó en dar un paso atrás?

–Nunca, no. Yo tenía muy claro que contaba con el apoyo de muchísimos compañeros y tenía clara mi decisión.

–¿Ha hablado con Núñez Feijóo?

–Sí, sí.

–¿Y qué le ha dicho?

–Bueno, el presidente me ha otorgado toda su confianza, me ha tendido su mano para ayudar a Extremadura en todo lo que pueda y estamos en sintonía para que el cambio sea posible también en nuestra región.

–¿Es consciente que es una política poco conocida por el ciudadano de a pie fuera de Cáceres (donde es concejala), qué piensa hacer para cambiarlo?

–Pues me voy a recorrer la región como estoy haciendo ya, voy a estar en todos los sitios donde me sea posible, y voy a escuchar también a mis compañeros y a los extremeños. Voy a estar en la calle.

–Aunque se presenta incluso desde su lema ('Renovar para ganar') como la renovación en el PP, quienes están detrás de su candidatura cumplen ya varias décadas en cargos del partido.

–No están detrás, no hay nadie ni detrás ni delante, la gente está a mi lado. Junto a mí van a estar personas que aún no han tenido la oportunidad de estar en primera línea, y desde luego van a seguir acompañando gente con experiencia que conoce muy bien la región y el partido. Pero yo creo que la renovación va a ser bastante visible.

–¿Quién va a ser su número dos en el partido?

–No tengo aún pensando quién me va a acompañar en la dirección.

–¿Pero por tradición, será de la provincia de Badajoz?

–De verdad que todavía no puedo decir nada porque no lo sé.

–El día de la presentación de su candidatura dijo que no venía a ofender a nadie, tampoco al presidente Vara. ¿Se ha crispado mucho la política desde el PP?

–En general, en la política ha habido unos momentos en que se ha hecho una política de crispación, una política más destructiva que constructiva, y yo creo que la gente lo que queremos son propuestas que nos permitan avanzar, no queremos políticas broncas.

Política crispada

–Lo digo porque también cuando Feijóo sustituyó a Casado hizo una llamada en ese sentido.

–La situación política estaba crispada, pero no por el PP, creo que la entrada de partidos populistas también lo ha podido favorecer y, desde mi punto de vista, el nivel de la política estaba bastante rebajado a lo que debería ser. Nosotros debemos estar bastante más elevados y estar construyendo región y país.

–Es la primera mujer candidata en Extremadura de un partido de gobierno, con aspiraciones reales a presidir la Junta. ¿Cree que puede arrastrar por ello votos de sectores de la población que antes no han votado al PP?

-Bueno, no estoy aquí por ser una mujer, estoy aquí porque lo he decidido y porque tengo la valentía, la fuerza, la preparación y el equipo para poder liderar este proyecto; pero sí que creo que va a suponer un antes y un después en política extremeña al menos. Es importante que las mujeres podamos visibilizarnos igual de capaces que cualquier hombre para liderar proyectos apasionantes y de progreso. Las mujeres tenemos mucho que decir y hacer en política, y quiero que haya muchas mujeres que me miren y den un paso al frente para cambiar en el entorno que le corresponda.

–Usted ya formó parte del Gobierno Monago, ¿por qué cree que el PP, después de haber hecho lo que se considera más difícil, que es desplazar a un partido que lleva muchos años, no logró lo que ha pasado ahora en Andalucía, consolidarse en el Gobierno en 2015, qué falló?

–No sé si hubo un fallo concreto, pero en líneas generales nos desconectamos un poco de lo que pedía la sociedad en esos momentos. En aquella legislatura se hizo un trabajo brutal, se cambiaron muchas cosas y es cierto que en 2015 nos desconectamos de alguna manera de lo que pedía la sociedad extremeña. Pero yo quiero mirar al futuro, y lo que tenemos es que volver a abrir mucho nuestros oídos y detectar las necesidades de la gente.

–¿Cuáles son las necesidades que le transmiten?

–Pues desgraciadamente son muchas porque tenemos un nivel de crecimiento menor que la media, un 4,3 frente al 5,5 nacional; tenemos los sueldos más bajos con una brecha del 19%, que cada vez se hace más grande; y la inflación también es mayor en Extremadura. Y tenemos el agravante de ser una comunidad autónoma desconectada, en las infraestructuras y digitalmente. La falta de oportunidades es preocupante.

–La tendencia del empleo en Extremadura está siendo buena, pero es un hecho que se necesita más. ¿Qué piensa hacer María Guardiola para crear empleo?

–Necesitamos una Extremadura más competitiva, que apueste más por el apoyo a la empresa y la bajada de impuestos. Y tener también infraestructuras estratégicas que no reivindicamos. Extremadura debe convertirse no solo en el mejor lugar para vivir, que ya lo es, debe ser también el mejor lugar para trabajar y para teletrabajar, pero en estos momentos eso es bastante complicado. Tenemos que industrializarnos más, saber encontrar ese equilibrio entre lo sostenible y el desarrollo económico. Y tenemos que adecuar la formación de los jóvenes a las necesidades reales de las empresas.

–¿Es partidaria de reducir la actual superficie protegida que tiene la comunidad ?

–Yo creo que es un clamor. Es importante que trabajemos en eso porque no puede ser que ningún proyecto que pueda poner a Extremadura en los niveles medios del resto de España no sea viable porque todo sea zona protegida. Hay que revisarlo, y creo que tenemos mucho trabajo por delante en esa materia.

–Pero por otro lado, la región apostó en su momento por explotar como virtud ser un paraíso natural. ¿Cree que nos pasamos de frenada?

–Eso es. Extremadura no puede dejar de ser lo que es: un espacio verde y un entorno maravilloso, pero eso tiene que ser compatible con el crecimiento económico que necesitamos.

Mina de Valdeflores

–¿El PP apoyará la mina de Valdeflores de Cáceres ahora que el proyecto es subterráneo?

–A ver, el proyecto que a nosotros se nos presentó en su día era extractivo y colonial: cogían el litio y se lo llevaban a otras comunidades a transformarlo. Era un proyecto dañino para la ciudad que el Partido Popular no podía apoyar. Gracias a esa negativa, parece que hay una evolución y puede no ser tan dañino al medio ambiente, pero es un proyecto que habrá que estudiarlo porque nosotros aún no lo conocemos. Lo que sí puedo decir, Pablo, es que nosotros siempre vamos a estar apoyando proyectos que sean buenos para los extremeños.

–Hablaba antes de infraestructuras que no se reivindican. ¿A qué se refiere exactamente ?

–Pues por ejemplo el AVE tan prometido. Hoy (por el pasado jueves) creo que es la inauguración de un tren más rápido, pero no nos tenemos que conformar. Hay que dar un puño encima de la mesa y reivindicar lo que nos corresponde; calendarizar las infraestructuras que se nos llevan prometiendo años y años. También la autovía Cáceres-Badajoz, y quien diga que no hay tráfico que salga del despacho y coja el coche.

–El PSOE les recuerda que el PP frenó las inversiones del AVE para Extremadura y que aquí se aceptó un tren muy rebajado. ¿Rajoy y Monago hicieron lo que ahora reivindican?

–Si eso está fenomenal: tú no haces, yo no hago, pero la responsabilidad de que hoy no haya un AVE la tiene el presidente de la Junta, que es Guillermo Fernández Vara. Él es el que tiene reivindicar y manifestarse como hizo contra Rajoy, pero tenemos un delegado de Sánchez en Extremadura plegado a los intereses de su partido. Conmigo eso no va a pasar, siempre voy a anteponer los intereses de la región.

–El PP se salió del Pacto por el Ferrocarril para reivindicar un mejor tren.

–Es que al final hay que salirse de las farsas, estamos aquí para hacer una política seria. Y tenemos que reivindicar siempre con la misma dureza, gobierne uno o gobierne otro, lo que venga bien a Extremadura.

–¿Cree que la pandemia se ha gestionado bien, mal o regular?

–A ver, sobre el tema de la pandemia yo creo que se ha ganado un suspenso, pero no quiero hacer política con un tema como este. Ahora bien, el sistema sanitario no puede estar más debilitado de lo que lo está hoy.

–Asegura que bajará impuestos, ¿cuáles?

–Tenemos que ser la comunidad con menor fiscalidad de toda España y hacer atractivo que las empresas y la gente vengan a instalarse aquí. Quien venga a vivir a Extremadura va a pagar muchos menos impuestos porque tendrá bonificaciones importantes a su residencia y a la natalidad. Hay que poner el acento ahí.

–Si se bajan impuestos, ¿tendrán recursos suficientes para mejorar como decía antes la sanidad o afrontar la dependencia, por ejemplo?

–Es muy sencillo, Pablo: cuanta más gente viva en Extremadura, mayor es la base sobre la que se cobrarán los impuestos; si somos más personas las que tributamos, en el conjunto se ingresará más. Es una ecuación que sale.