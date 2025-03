El PSOE pide que vuelvan al Pacto del Ferrocarril al resto de partidos y estos piden dimisiones

REDACCIÓN Lunes, 25 de julio 2022, 13:06 | Actualizado 14:24h. Comenta Compartir

Hacer ruido político y abanadonar el órgano donde se pueden cambiar las cosas. Es la crítica que ha realizado el PSOE extremeño este lunes al PP, Ciudadanos y a Podemos por haber abandonado el Pacto por el Ferrocarril.

La portavoz del PSOE de Extremadura, Soraya Vega, ha reclamado a los partidos políticos «que en su día se salieron» del mencionado pacto a que vuelvan. «No tiene ningún sentido hacer ruido político, y la vez salirse de los lugares donde se toman las decisiones y donde se plantean las soluciones a los problemas», ha dicho.

En concreto, la portavoz socialista ha considerado que el PP tiene ahora mismo dos opciones, que son su vuelta al Pacto por el Ferrocarril, o por otro lado, «seguir anclado a la senda del señor Monago, y no hacer absolutamente nada por Extremadura», ha digo.

Así Soraya Vega se ha dirigido al PP para preguntarle si «van a querer formar parte del trabajo y de la reivindicando seria por nuestro tren», o si «van a seguir en la línea errática del viejo PP».

Vigilante y reivindicativo

La portavoz socialista ha tachado de «intolerable, insostenible e indigna» la situación del ferrocarril en Extremadura, tras lo que ha advertido de, tras los incidentes de la pasada semana tras la puesta en servicio del nuevo tren Alvia, «el PSOE va a estar más vigilante, reivindicativo y exigente que nunca».

Por eso, ha señalado que «nadie tenga ninguna duda de que el PSOE de Extremadura va a seguir reclamando lo que los extremeños merecen, que no es otra cosa que un tren digno», ya que lo que Extremadura tiene ahora «desde luego no es un tren digno», ha reafirmado.

«Somos conscientes, no obstante, de que la situación es mucho mejor que hace algunos años, pero no es ni mucho menos suficiente, no es lo que Extremadura merece», ha lamentado Soraya Vega, quien ha considerado que «en estos momentos de dificultad es imprescindible seguir trabajando desde el Pacto por el Ferrocarril».

Y es que este pacto es «un instrumento de diálogo y de consenso» con los partidos políticos y los agentes sociales y económicos y con la sociedad civil, y que «gracias a él se han visto materializados avances concretos», por lo que Soraya Vega ha resaltado que «se trata de diálogo social».

El PP pide dimisiones

La presidenta del PP de Extremadura, María Guardiola, ha considerado este lunes que «las dimisiones no llegan, pero tienen que llegar» ante la situación generada tras la puesta en servicio la pasada semana del nuevo tren extremeño, ya que que a su juicio «es inadmisible que un servicio que se vendió con toda el boato institucional, al final sea una verdadera estafa».

Además, Guardiola ha resaltado que la Junta de Extremadura «no puede esconderse ni señalar con el dedo a otros ante la humillación que supone la situación del tren en Extremadura». Para la líder del PP extremeño el presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, ha sido »partícipe de colgarse esas medallas y logros, que no lo son«, ha puntualizado.

Ante esta situación, Guardiola ha rehúsado «hacer política con este asunto, ya que »ahora lo que necesitamos son respuestas, es transparencia«, por lo que ha reclamado que se diga la verdad a los extremeños sobre las causas de este »fiasco« en el nuevo tren que se puso en marcha la pasada semana en Extremadura, así como las »solucionen que van a poner encima de la mesa«.

Así, la presidenta del PP de Extremadura ha lamentado que «no se puede venir a Extremadura, como ha hecho el presidente de Renfe, a decirnos que maquillemos los horarios para que la sensación de los extremeños no sea que el tren se retrasa«, unas declaraciones que a su juicio suponen »la confirmación de que esa persona no puede continuar más tiempo al frente de Renfe».

Por todo ello, ha avanzado que los diputados y senadores del PP van «a llegar al fondo de la cuestión» a través de una bateria de preguntas para que el Gobierno «dé la cara y actúe con diligencia y transparencia», ya que a su juicio, «ha habido muchísima prisa para ponerse medallas, pero no ha habido tanta para dar el servicio que realmente merecen los extremeños», ha lamentado.

El objetivo del PP es que «el tren de la vergüenza se convierta lo antes posible en un tren decente», algo que a juicio de Guardiola, «solo lo vamos a conseguir con la presión y el esfuerzo de todos», ha resaltado

Ciudadanos pide un Pacto del Ferrocarril del pueblo

El Grupo Parlamentario de Ciudadanos ha insistido este lunes en que el tren «no se tenía que haber inaugurado» y que se celebre una manifestación en Madrid.

El diputado del partido naranja, José María Casares, ha criticado que de 12 trayectos que lleva desde el martes pasado «los 12 han llegado tarde».

Casares ha recalcado que este tren se tenía que haber inaugurado cuando estuviese el trayecto completo desde Madrid hasta la frontera con Portugal y no antes. Además, cree que detrás de esta inauguración están las ansias electorales y la falta de competencia por parte de la Junta de Extremadura de reclamar unas inversiones que pongan un tren moderno en la región

«Parece que estamos en la Extremadura de Berlanga ya que la situación que estamos viviendo con el tren le recuerda a la Extremadura en blanco y negro de 'Bienvenido Mr. Marshall' donde Vara sería Pepe Isbert esperando la llegada de los americanos y Pedro Sánchez sería Mr. Marshall, que pasa de largo por aquel famoso pueblo», ha criticado.

En este sentido el diputado de la formación liberal ha indicado que «da vergüenza que esa sea la Extremadura de blanco y negro que refleja el Gobierno de Fernández Vara con un tren que no se debería haber inaugurado, que no está electrificado y va a diésel».

Por todos estos motivos, Casares ha pedido un pacto por el ferrocarril del pueblo extremeño y no del PSOE donde «todos los extremeños salgamos a la calle y vayamos a Madrid a reivindicar que haya inversiones y que sean a corto plazo», ha finalizado.

Podemos pide el cese de Isaías Táboas

La portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha reclamado este lunes el cese del presidente de Renfe, Isaías Táboas, tras plantear, en su visita de este pasado viernes a Mérida, como solución a las incidencias del tren un cambio en los horarios «para que los extremeños no tengan la sensación de llegar tarde».

Unas manifestaciones que De Miguel ha tachado de indignantes, y ante las que el presidente de Renfe «no solo nos debe pedir perdón, sino que tiene que cesar de su cargo».

De Miguel ha añadido que los extremeños no tienen la «sensación de llegar tarde», sino que realmente el tren «está llegando tarde», tras lo que ha insistido en que las «constantes incidencias y averías del Alvia», registradas nada más ser inaugurado por el Rey Felipe VI y el presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, «demuestran que Extremadura no importa».

«Esto no podemos permitirlo, tenemos que seguir reivindicando un tren digno para nuestra región», ha reivindicado Irene de Miguel, en la que ha reclamado además que no solo cese de su cargo el máximo responsable de Renfe, sino también todos los responsables que «decidieron que ese tren se iba a inaugurar cuando sabían que era un tren que no iba a solucionar nada a esta tierra».