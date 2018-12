El PSOE extremeño rechaza la postura de Ribera a favor de prohibir la caza y los toros

«Las palabras de la ministra son lamentables, pedimos respeto»

José María Gallardo

El presidente de la Federación Extremeña de Caza (Fedexcaza), José María Gallardo, ha pedido respeto. «Las declaraciones de la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, son lamentables y no pueden justificarse con que es una opinión personal. Es una ministra que representa a todos los españoles y tiene que guardar respeto. No por no gustarle o no entenderlo hay que prohibirlo», destaca Gallardo, quien invita a Ribera a que venga a Extremadura a conocer los cotos de caza.

En ese sentido se ha manifestado el presidente de la Real Federación Española de Caza, Ángel López. Dice que «con las declaraciones a favor de prohibir la caza Ribera solo demuestra una absoluta ignorancia de la actividad cinegética y del mundo rural».

Por su parte, el presidente de Asaja Extremadura, Ángel García Blanco, ha defendido que «la lucha contra la tuberculosis en la región está ligada a intentar mantener una caza en buen estado y de calidad» y ha rechazado las declaraciones de Teresa Ribera sobre una posible prohibición de la caza en España.

«Cuando la preocupación actual de la Unión Europea en materia de sanidad animal es el freno de la enfermedad de la peste porcina, llega nuestra ministra y arbitra la libre circulación de jabalíes, venados y todo tipo de fauna», explica. En este sentido considera que «si se hiciera realidad la opinión de la ministra desaparecería por completo el ecosistema único de la dehesa».