El PSOE elige a Gallardo como secretario general

Miguel Ángel Gallardo (Villanueva de la Serena, 49 años) será el próximo secretario general del PSOE de Extremadura tras vencer este sábado en primarias a Lara Garlito por un margen de 56,2 a 42,8%. El alcalde de Villanueva de la Serena desde 2003 y presidente de la Diputación de Badajoz durante los últimos nueve años, el primero que mostró su deseo de optar a la m áxima responsabilidad de los socialistas extremeños, ha cimentado su victoria en los alcaldes, sobre todo de la provincia de Badajoz, con fuertes respaldos de Mérida y Almendralejo, por ejemplo, frente a las estructuras provinciales del PSOE.

El relevo de Guillermo Fernández Vara al frente de la secretaría general se formalizará en el transcurso del congreso regional que se ha convocado con carácter extraordinario para los días 22 y 23 de marzo. Allí se deberá elegir la comisión ejecutiva que le acompañará y se comprobará, por tanto, el grado de integración que Gallardo decide llevar a cabo con quienes han apostado por la candidata cacereña, que se hubiera convertido en la primera mujer en liderar al PSOE extremeño.

Las primarias se han celebrado este sábado en un clima de normalidad, sin incidencias, en una jornada desapacible en prácticamente todo el territorio extremeño. Las urnas han estado abiertas hasta las ocho de la tarde, momento en que los dos candidatos con sus equipos han seguido el recuento en la sede regional del partido, en Mérida. La secretaria de Organización, Marisol Mateos, ha sido la encargada de dar a conocer el resultado a los medios de comunicación, aunque ya con anterioridad se habían ido conociendo resultados parciales de localidades que indicaban el triunfo de Gallardo.

El presidente de la Diputación ha ido adelantando entre sus máximas la obligación de mantener un solo cargo y la necesidad de hacer un partido más apoyado en las estructuras municipales. Gallardo adelantó en campaña que en el caso de salir elegido dimitiría como alcalde de Villanueva, aunque seguirá como concejal dada su intención de continuar como presidente de la Diputación. También podría entrar como diputado autonómico en la Asamblea de Extremadura para hacer desde allí oposición a la presidenta de la Junta, María Guardiola, pero para ello deberían renunciar antes media docena de nombres en la lista que el PSOE presentó por la provincia de Badajoz al Parlamento.

Gallardo está casado tiene dos hijos. Es técnico especialista en Mantenimiento Electrónico, técnico en Educación Infantil y diplomado en Educación Social por la UNED. Se afilió al PSOE en 1995 y en 2003 se convirtió en alcalde con 29 años recién cumplidos. No ha escondido nunca su admiración por Juan Carlos Rodríguez Ibarra, a quien ha citado en numerosas ocasiones en campaña, y reconoce que pidió a Fernández Vara que no volviera a ser candidato en 2023, «para que no perdiera dos veces», según dijo en el debate mantenido con Garlito.