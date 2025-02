El PSOE dice que el anuncio de Guardiola de las 3.000 viviendas es una «tomadura de pelo»

A. B. Hernández Jueves, 6 de febrero 2025, 13:02 | Actualizado 13:09h. Comenta Compartir

A los socialistas no les gustó ni la forma ni el fondo de la intervención de la presidenta de la Junta, María Guardiola, en el Foro HOY que se celebró ayer en el Hotel Río de Badajoz. Una intervención que califican de «actuación y en la que lo poco que habló de política fue para anunciar la construcción de 3.000 viviendas protegidas en lo que queda de legislatura«, ha dicho la portavoz del partido, Isabel Gil Rosiña.

Para el PSOE «el anuncio es una tomadura de pelo a los ciudadanos, para cumplirlo en lo que queda de legislatura se tienen que construir desde hoy cinco viviendas al día,» y no creen que el PP vaya a cumplir esos plazos. «Guardiola anunció en julio de 2024 que se iniciaba la construcción de 260 viviendas protegidas en El Junquillo en Cáceres y todavía no está ni el proyecto», ha recordado la portavoz socialista.

Gil Rosiña ha pedido a Guardiola que reflexione, «los extremeños se merecen un mayor nivel», y que respete al PSOE. «Dijo en el Foro que no se reunía con nuestro secretario general porque no tiene tiempo para el postureo». «A la presidenta se le olvidó que el PSOE ganó las elecciones, que gobernamos en las dos diputaciones, en la mayoría de los municipios y que representamos a muchos ciudadanos».

María Guardiola actúa de manera «torpe» para los socialistas cuando «nos falta al respeto« en un contexto político en el que el PP requiere sumar votos en la Asamblea para sacar adelante cualquier decisión política. Gil Rosiña lo ha querido recordar esta mañana: »El anuncio del decreto de medidas fiscales y su publicación en el DOE serían suficientes con un gobierno con mayoría, pero no es la realidad de Extremadura«. Por eso, cree la portavoz socialista, »el PP debe entender que no tiene los votos suficientes en el Parlamento y que por eso tiene que hablar con la oposición«.

Negociación pendiente

Guardiola ha dicho que esas medidas fueron consensuadas con los socialistas en las conversaciones para negociar los presupuestos que finalmente retiraron y que entiende, por tanto, que ahora votarán a su favor. Pero esas explicaciones no valen al PSOE, que mantiene que sigue en disposición de negociar, «hemos acordado los presupuestos con el PP en Cáceres», y esperando una llamada que por el momento no se ha producido. «¿Por qué no nos llama para negociar el decreto? ¿Guardiola sigue esperando la llamada de Génova para hacerlo?», se ha preguntado la portavoz del PSOE extremeño.

En este contexto Gil Rosiña ha planteado su última petición a Guardiola, «que deje de amagar y amenazar con el adelanto electoral». Ha aclarado que el PSOE no lo quiere, «no lo desean los ciudadanos», pero no le preocupa. «Si Guardiola quiere convocar, nosotros estamos preparados; ellos han gobernando seis años, nosotros lo hemos hecho 36». Pero si la presidenta tiene claro que no lo va a hacer, «que deje de amenazar porque está jugando con las esperanzas de la gente», le insiste el PSOE. El amago es perjudicial para Extremadura: «¿Qué van a entender los empresarios que estén pensando en invertir en la región?».

Unidas por Extremadura

También Unidas por Extremadura ha valorado esta mañana las declaraciones de María Guardiola en el Foro HOY. Para su portavoz, Irene de Miguel, la presidenta de la Junta «está buscando excusas para convocar elecciones».

La líder de la formación ha recordado que ha sido el gobierno del PP el que ha renunciado a tramitar los presupuestos en la Asamblea regional, «y a cambio presentan un decreto que no han negociado con nadie». «Lo que pretende la señora Guardiola es que los extremeños y extremeñas le saquen las castañas del fuego», ha añadido.

De Miguel ha insistido en que la estrategia popular es señalar a la oposición como los responsables del adelanto electoral, «cuando están siendo incapaces de dialogar ni llegar a acuerdos con el resto del arco parlamentario». «A la señora Guardiola posar para las fotos se le da muy bien, pero gobernar se le da bastante mal», ha dicho la portavoz de Unidas por Extremadura, quien considera que, precisamente, el diálogo y el consenso debería marcar la agenda política del Ejecutivo.