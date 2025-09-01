El PSOE critica a Guardiola por los fuegos: «¿Qué tiene que ocultar para no comparecer en la Asamblea?»

M. F. Lunes, 1 de septiembre 2025, 14:06 Comenta Compartir

«¿Qué tiene que ocultar para no comparecer en la Asamblea y dar cuentas a los extremeños de la gestión de la emergencia más importante de nuestra región en los últimos años?». Habla la portavoz del PSOE de Extremadura, Isabel Gil Rosiña, que ha mostrado este lunes sus críticas por la gestión de la Junta ante el mayor incendio registrado en Extremadura y su ausencia en la Asamblea de Extremadura para dar explicciones.

«Una vez apagado el incendio, la exigencia de explicaciones comienza ahora. Es obligación de la señora Guardiola comparecer en el Parlamento y detallar cómo se han gestionado esta emergencia y qué medidas se adoptarán para recuperar lo perdido», ha subrayado la portavoz.

Gil Rosiña ha señalado que la presidenta debería acudir por propia voluntad. «¿O es que está hecha de otra pasta los ministros del Gobierno de España que, sin ser los competentes en la extinción de incendios, están compareciendo en las Cortes Generales?», ha insistido.

En este punto, ha criticado que no se informó a las fuerzas políticas sobre la magnitud del incendio, ha cuestionado la capacidad del nuevo consejero de Gestión Forestal para coordinar el incendio y ha insistido en que Guardiola no ha ejercido el puesto de mando. «Probablemente se sentirá ridícula leyendo la gestión de su vicepresidente y consejero de Presidencia, porque no es ella la que ha estado en el puesto de mando. Guadiola no ha estado en el puesto de mando. Lo que tiene que hacer es responder al pueblo extremeño, no a una amiga personal», en referencia a la ayuda prestada por la responsable del Ejecutivo a una amiga para salvar enseres de un incendio.

El PSOE registrará una batería de iniciativas en la Asamblea para pedir la comparecencia de la presidenta, según ha informado la portavoz en rueda de prensa y recoge el partido en una nota. Además, propone un pleno monográfico sobre la gestión del incendio y propuestas de impulso y pronunciamiento que permitan atender a los afectados de manera individualizada y prevenir futuras emergencias. La portavoz socialista también calificado las medidas como insuficientes y ha puesto el foco en «la tardanza y el alcalce limitado de las ayudas».