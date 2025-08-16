HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Foto difundida esta tarde por María Guardiola con su amiga en Viñas de la Mata. HOY

Guardiola ayuda a una amiga a salvar enseres de un incendio

La presidenta extremeña ha colgado en la red social X fotos de ella portando un cesto y abrazando a su amiga Isabelita en Viñas de la Mata, una zona de segundas residencias de Cáceres

R. H.

Sábado, 16 de agosto 2025, 21:24

La visita de políticos a la 'zona cero' de cualquier catástrofe es un clásico. En la mayoría de casos así reciben de primera mano y sobre el terreno información sobre la emergencia que están atendiendo los técnicos. Otras veces además se ponen a ayudar, rara vez de manera discreta o anónima. La presidenta de la Junta de Extremadura ha estado hoy interesándose por el incendio de Casas del Monte, donde tiene personas conocidas y allí ha surgido la oportunidad de echar una mano a los afectados, momento con el que Guardiola ha querido ilustrar su mensaje de ánimo y solidaridad hacia los afectados por el fuego.

«Cuando te encuentras a tu amiga que ha estado a punto de perder su casa y ha rescatado lo que más quiere: sus mascotas. La de Isabelita es solo una de las muchas historias que reflejan la valentía y fuerza con la que los vecinos están afrontando los incendios. Sois un ejemplo para todos», ha escrito la presidenta extremeña María Guardiola esta tarde en la red social X.

Junto al mensaje aparece la política cacereña, que lleva el chaleco negro del 112, en dos fotos que se han tomado en Viñas de la Mata, una zona de segundas residencias próxima a Casar de Cáceres muy frecuentada por los vecinos de la capital. En una se abraza a su amiga, en la otra la ayuda a transportar enseres en un cesto de plástico mientras de fondo se ve terreno que ha ardido recientemente.

En uno de sus mensajes anteriores en X Guardiola da las gracias a los presidentes de la región de Murcia y la comunidad valenciana «por su respuesta inmediata ante la petición de Extremadura para hacer frente a los incendios. Sus medios están de camino a pesar de ser regiones no limítrofes. Gracias a nuestro país», ha dejado escrito antes de añadir otro mensaje con un vídeo editado por su departamento de comunicación en el que aparece ella hablando con los técnicos desplegados en un puesto de mando avanzado y al que acompaña el mensaje de «Unidad, coordinación y compromiso es lo que necesitamos en estos momentos».

