El PSOE advierte que se pueden perder 115 millones de fondos europeos, aunque Agricultura dice que se dedicarán a ayudas

La consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible, Mercedes Morán, ha señalado que Extremadura no va a perder los fondos europeos del Fondo Europeo Agrario ... de Desarrollo Rural (Feader) y del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia que deben estar ejecutados antes del 31 de diciembre de 2025 porque está trabajando en nuevas medidas, en alusión a los productores de cerezas que sufrieron las lluvias en 2024 y a los ganaderos que se vieron afectados por la lengua azul.

Morán ha replicado de este modo al diputado socialista, Eduardo Béjar, que ha advertido en el pleno de la Asamblea que la región puede perder fondos europeos ya concedidos. Por su parte, la también diputada socialista Marisol Mateos ha incidido en este mismo problema en una interpelación al consejero de Gestión Forestal y Desarrollo Rural, pero en este caso ha puestos cifras y ha señalado que Extremdura podría perder 115 millones de euros en fondos europeos (75 millones del PDR 2014-2022 y 40 millones del PEPAC 2023-2027) por «falta de gestión y planificación». «Ni se han ejecutado programas, ni se han lanzado nuevas convocatorias, ni se ha respondido a las necesidades de los ayuntamientos y del territorio», ha subrayado Mateos, mientras que Béjar ha pedido al gobierno de María Guardiola que »trabaje más« y que abandone el »marketing« para salvar los fondos europeos en riesgo.

En cualquier caso, la titular de Agricultura ha afeado al Grupo Socialista que le pregunten por este tema con «la mala gestión del anterior gobierno del PSOE». «Lo que no se gastaronn ustedes en 2022 y 2023 los vamos a perder, que no va a ser así porque estamos trabajando en ello en 2025», ha apuntado Moran, quien ha recriminado a los socialistas que «dejan siempre la misma situación», como ocurrió, ha dicho, en 2012, cuando, según ha explicado el gobierno del 'popular' José Antonio Monago tuvo que devolver 50 millones por la regla del N+2, es decir, por lo que los socialistas no ejecutaron en 2010.

Además, la consejera extremeña ha reprochado a Béjar que debido a la «mala gestión» de su gobierno anterior la región ha «perdido» 30 millones de para poder construir estaciones de depuración de agua y abastecimiento.

En cualquier caso, el diputado socialista ha insistido en su intervención del pleno que el ejecutivo del PP tiene que dejar hacer ruido, que ustedes no son oposición, son gobierno. Dejen ustedes de mentir, de sacar bulos. Y gestionen«.