Elena Manzano reconoce que se pueden perder fondos del PDR

La consejera de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Extremadura, Elena Manzano, ha reconocido que la región está en riesgo de perder fondos del Programa de Desarrollo Rural ... (PDR), que tiene como plazo final de ejecución el 31 de diciembre de este año.

Manzano ha comparecido en el pleno de la Asamblea de este jueves para informar sobre la ejecución del PDR. Como ha recordado, el plan extremeño para el periodo 2014-2020 (ampliado posteriormente hasta 2022) fue aprobado en 2015 con una aportación de 890 millones de euros del Fondo europeo agrícola de desarrollo rural (Feader) y un total de 1.187 millones con la aportación autonómica. Las consejerías de Agricultura y Gestión Forestal ejecutan estos fondos, que desde su aprobación se han modificado en once ocasiones.

La consejera de Hacienda ha criticado la baja ejecución del PDR que, a su juicio, tuvo lugar durante la pasada legislatura con el Gobierno regional del PSOE. En lugar de gastar los fondos, promovió una gran modificación para destinar 185 millones de euros al proyecto de regadío de Tierra de Barros. Pero ese dinero no se llegó a emplear y la Comisión Europea alertó en varias ocasiones desde 2019 sobre las cantidades disponibles.

En 2023, ya con el Ejecutivo autonómico de María Guardiola, ha explicado que la Comisión Europea recomendó buscar una alternativa al regadío de Tierra de Barros, para lo que se promovió una nueva reprogramación «frente a una situación de posible pérdida de recursos». Así se ha llegado a la aprobación de las ayudas para los ganaderos afectados por la lengua azul y los cereceros que se vieron perjudicados por las lluvias del pasado año, dotadas con 28 millones de euros. Pero aún hay que gastar 277 millones de euros antes del 31 de diciembre de este año, un reto que espera conseguir pero que, según ha indicado, no puede garantizar.

Posición de los grupos

La portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha lamentado que «el Gobierno del postureo y la propaganda va a permitir que perdamos fondos europeos». A su juicio, el PP actúa «igual que el PSOE» con su mala gestión. «No están solucionando nada, después de dos años de gobierno estamos igual o peor», ha concluido. «Extremadura no puede seguir perdiendo oportunidades, recursos ni población».

Asimismo, ha asegurado que el Gobierno regional no logró aprobar los Presupuestos para 2025 porque el PP nacional no quería una foto del acuerdo con el socialista Miguel Ángel Gallardo. «Diga de una vez que no va a haber proyecto de regadío en Tierra de Barros», ha afirmado.

Juan José García, de Vox, ha ofrecido la ayuda de su grupo para que «Extremadura no pierda ni un solo euro de ese dinero» en los siete meses que quedan de 2025. Pero ha afirmado que el problema del Gobierno regional es que «ejecutan muy mal», a pesar de que el PP presumiera de lo contrario. Como muestra, destaca que en lo que va de legislatura no ha presentado ninguna ley.

Junto a esto, se ha preguntado por qué el Gobierno regional opta por cancelar préstamos en lugar de financiar el proyecto de Tierra de Barros. «Si necesitamos regadío y tenemos 300 millones para amortizar deuda, invirtámoslos en lo que realmente produce riqueza», ha pedido.

Por el Grupo Socialista, Jorge Amado ha subrayado que la Comisión Europea ha alertado en dos ocasiones en los últimos meses sobre la posibilidad de que Extremadura pierda fondos comunitarios, lo que a su juicio se debe a una mala gestión. Según ha indicado, el Gobierno regional retiró 104 millones del PDR destinados al proyecto de Tierra de Barros, pero después no ha trabajado lo suficiente para gastar ese dinero. Además, ha elevado a 380 millones el total que está en riesgo, y aunque no cree que se pueda perder todo, estima que una parte no podrá emplearse. «Son ustedes la trampa más cruel al mundo rural, los mayores enemigos del campo extremeño», ha afirmado.

Por último, Bibiano Serrano, del Grupo Popular, ha afirmado que el Gobierno regional del PSOE no ejecutó los fondos disponibles del PDR durante la pasada legislatura y además hizo cambios para destinar 185 millones de euros al regadío de Tierra de Barros, a pesar de que la Comisión Europea no permitía emplear los fondos para la ejecución de ese proyecto. «El 19 de julio de 2021 ya sabían que el regadío de Tierra de Barros no estaba autorizado y siguieron con la mentira adelante», ha apuntado. Pese a todo, ha asegurado que «vamos a intentar que no se pierda ni un solo euro de los fondos europeos« con una mejor gestión desde la Junta.