HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Leyre atendiendo a una clienta la pasada semana . ESPERANZA RUBIO

Gente que interesa

Leyre Cuesta
«Soy psicóloga y medio cura»

Peluquera a domicilio ·

En 2012, cambió su vida y decidió cortar y peinar en Cáceres de casa en casa

J. R. Alonso de la Torre

J. R. Alonso de la Torre

Sábado, 6 de septiembre 2025, 02:00

Los padres de Leyre Cuesta Suárez (San Sebastián, 1981) emigraron a Rentería hasta que, en 1986, regresaron a Monroy para regentar el bar El Alfiler. ... Leyre estudió cinco años de Peluquería en el IES Virgen de Guadalupe de Cáceres y, tras trabajar en dos peluquerías, decidió establecerse por su cuenta como peluquera a domicilio.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 En estado grave tras sufrir un accidente y quedar atrapado en Cabeza del Buey
  2. 2 Se confirma la presencia de un lince en Talaván y el Ayuntamiento lanza un aviso a los dueños de perros
  3. 3

    El Ayuntamiento de Mérida instalará seis nuevos radares de control de velocidad
  4. 4 La Policía detiene a una pareja que guardaba 9 kilos de droga en un trastero de Cáceres
  5. 5 Los bomberos sofocan el incendio declarado en un piso de Valdepasillas
  6. 6 Un nuevo local abre sus puertas en el corazón del Casco Antiguo de Badajoz
  7. 7

    La Junta denuncia por lo penal a las empresas que no optan a 242 rutas de transporte escolar
  8. 8 Tres trenes que pasan por Extremadura interrumpen su viaje tras el arrollamiento de un vehículo
  9. 9 Sorprenden a un niño de 12 años con un revólver, cartuchos, droga y un libro de Pablo Escobar
  10. 10

    La pareja de refugiados ucranianos que denunció malas condiciones será trasladada a un hostal

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy «Soy psicóloga y medio cura»

«Soy psicóloga y medio cura»