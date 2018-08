«Entre mis proyectos está pintar todo el Casco Antiguo de Badajoz de colores»

En corto

–Su tiempo de ocio lo dedica a: Mirar, dibujar, escribir.

–Cuando se levanta da las gracias por: Tener un café a mano, un wc cómodo y algo para leer adecuado a las circunstancias.

–Un ejemplo a seguir: No envidio a ningún mortal y los dioses son sospechosos.

–Lo que menos le gusta de la gente: La intolerancia y la tacañería.

–Algo que siempre ha querido hacer o tener y aún no ha conseguido: Hablar inglés y la catedral de Borba.

–El libro que más huella le ha dejado: La Metamorfosis de Kafka.

–Su película favorita: La vaquilla.

–La canción de su vida: La Zarzamora y Libertango.

–El lugar que más le ha impactado: El Manneken pis de Bruselas. Me sobrecogió ver tanta gente viendo una estatuilla minúscula y cursi de un niño meando (no me extraña que en aquella ciudad acogieran al tonto del flequillo y el lazo amarillo).

–Y el que elegiría para sus vacaciones perfectas: El lugar da igual, pero un pueblito en la costa portuguesa no es mala propuesta.

–El deporte que practica: Andar.

–Su comida favorita: Sardinas a la brasa.

–Si pudiera, compraría un cuadro de: El Bosco

–El olor que más le gusta: La hierba recién cortada y la tierra recién arada.

–Su lema: Ser generoso tiene rebote.