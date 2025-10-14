Estos son los proyectos docentes que se llevan los premios Joaquín Sama a la innovación educativa en Extremadura La Consejería de Educación y Empleo concede el reconocimiento a nueve iniciativas educativas y otorga cinco menciones honoríficas

La Consejería de Educación y Empleo ha concedido el XXX premio 'Joaquín Sama' a la Innovación Educativa a nueve proyectos educativos, por un importe total de 31.500 euros, y ha otorgado cinco menciones honoríficas. En estos reconocimientos, que tienen como objetivo el fomento de la innovación e investigación potenciando aquellos trabajos que conjuguen la filosofía del educador extremeño Joaquín Sama, tienen tres modalidades: Una escuela plural, Escuela del cambio y Una escuela por el desarrollo Steam. En cada una de ellas se otorgan tres premios, con dotaciones económicas de 6.000, 3.000 y 1.500 euros.

En la modalidad denominada 'Una escuela plural', el primer premio se ha concedido a un equipo de 23 docentes del CEIP Virgen de la Luz por el proyecto 'Superheroex'; el segundo premio se ha otorgado a Manuel Jesús Palomo, del CEIP Nuestra Señora de la Soledad de Badajoz por la iniciativa 'Nunca olvidas lo que aprendes con el corazón. Una experiencia de aprendizaje vivencial'; y el tercer premio ha sido para Sandra Martín Muñoz, del CEIP San José de Guadajira por 'Todos juntos podemos conseguirlo'.

Además, se han otorgado menciones honoríficas a cinco profesores del IES Eugenio Frutos de Guareña por el proyecto 'Tarsiscience' y a un grupo de 26 del CEIP Nuestra Señora de Gracia de Santa Marta por 'La gran aventura de Superlópez en las civilizaciones con los ODS'

En la modalidad 'Escuela del cambio', el primer premio se ha adjudicado a un equipo de cinco docentes del IESO Matías Ramón Martínez de Burguillos del Cerro por el proyecto titulado 'La maldición del faraón'; el segundo premio se ha concedido a un grupo de once profesores del CEIP Ciudad de Badajoz por 'La maison de Greenycool'; y el tercero ha sido para Cristina Tarifa Álvarez, del CEIP Manuel Jesús Romero Muñoz de Los Santos de Maimona por 'La animación como proyecto interdisciplinar'.

Las menciones honoríficas han sido para Ester Galán y Francisco Torrado, del IES Javier García Téllez de Cáceres, por el proyecto 'Mide'.

Los premiados en la tercera modalidad, 'Una escuela por el desarrollo Steam', son Julio Bárcena y Marcial Izquierdo, de los IES Sierra de Santa Bárbara y Virgen del Puerto de Plasencia, por el proyecto titulado 'Capicúas y palíndromos: la vuelta al mundo en cinco clases'; once docentes del IES Albalat de Navalmoral de la Mata por 'Docencia compartida Steam en el IES Albalat. Esporas cifradas. Napoleón Steam'; y José Luis Ramiro, del colegio La Asunción de Badajoz por 'Detección de microplásticos en aguas locales'.

En este apartado, se han concedido menciones honoríficas a un grupo de 13 profesores del colegio Claret de Don Benito por 'Si el niño Jesús hubiese nacido en Extremadura' y a Marina Álvarez del CEIP Ciudad de Mérida por 'El efecto Wow'.

