HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
IESO Matías Ramón Martínez de Burguillos del Cerro.

Estos son los proyectos docentes que se llevan los premios Joaquín Sama a la innovación educativa en Extremadura

La Consejería de Educación y Empleo concede el reconocimiento a nueve iniciativas educativas y otorga cinco menciones honoríficas

M. Fernández

M. Fernández

Cáceres

Martes, 14 de octubre 2025, 09:04

Comenta

La Consejería de Educación y Empleo ha concedido el XXX premio 'Joaquín Sama' a la Innovación Educativa a nueve proyectos educativos, por un importe total de 31.500 euros, y ha otorgado cinco menciones honoríficas. En estos reconocimientos, que tienen como objetivo el fomento de la innovación e investigación potenciando aquellos trabajos que conjuguen la filosofía del educador extremeño Joaquín Sama, tienen tres modalidades: Una escuela plural, Escuela del cambio y Una escuela por el desarrollo Steam. En cada una de ellas se otorgan tres premios, con dotaciones económicas de 6.000, 3.000 y 1.500 euros.

En la modalidad denominada 'Una escuela plural', el primer premio se ha concedido a un equipo de 23 docentes del CEIP Virgen de la Luz por el proyecto 'Superheroex'; el segundo premio se ha otorgado a Manuel Jesús Palomo, del CEIP Nuestra Señora de la Soledad de Badajoz por la iniciativa 'Nunca olvidas lo que aprendes con el corazón. Una experiencia de aprendizaje vivencial'; y el tercer premio ha sido para Sandra Martín Muñoz, del CEIP San José de Guadajira por 'Todos juntos podemos conseguirlo'.

Además, se han otorgado menciones honoríficas a cinco profesores del IES Eugenio Frutos de Guareña por el proyecto 'Tarsiscience' y a un grupo de 26 del CEIP Nuestra Señora de Gracia de Santa Marta por 'La gran aventura de Superlópez en las civilizaciones con los ODS'

En la modalidad 'Escuela del cambio', el primer premio se ha adjudicado a un equipo de cinco docentes del IESO Matías Ramón Martínez de Burguillos del Cerro por el proyecto titulado 'La maldición del faraón'; el segundo premio se ha concedido a un grupo de once profesores del CEIP Ciudad de Badajoz por 'La maison de Greenycool'; y el tercero ha sido para Cristina Tarifa Álvarez, del CEIP Manuel Jesús Romero Muñoz de Los Santos de Maimona por 'La animación como proyecto interdisciplinar'.

Las menciones honoríficas han sido para Ester Galán y Francisco Torrado, del IES Javier García Téllez de Cáceres, por el proyecto 'Mide'.

Los premiados en la tercera modalidad, 'Una escuela por el desarrollo Steam', son Julio Bárcena y Marcial Izquierdo, de los IES Sierra de Santa Bárbara y Virgen del Puerto de Plasencia, por el proyecto titulado 'Capicúas y palíndromos: la vuelta al mundo en cinco clases'; once docentes del IES Albalat de Navalmoral de la Mata por 'Docencia compartida Steam en el IES Albalat. Esporas cifradas. Napoleón Steam'; y José Luis Ramiro, del colegio La Asunción de Badajoz por 'Detección de microplásticos en aguas locales'.

En este apartado, se han concedido menciones honoríficas a un grupo de 13 profesores del colegio Claret de Don Benito por 'Si el niño Jesús hubiese nacido en Extremadura' y a Marina Álvarez del CEIP Ciudad de Mérida por 'El efecto Wow'.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Dimite el presidente del PP de Alburquerque y deja su acta como concejal
  2. 2 La Policía Local detiene a dos menores como presuntos autores del incendio que quemó cuatro coches en Badajoz
  3. 3

    «Necesitamos acercar la parroquia a los vecinos de una zona de Badajoz que crece muchísimo»
  4. 4 La Lotería Nacional deja parte del primer premio en varias localidades de Extremadura
  5. 5 Dos heridos al chocar su coche contra un árbol en el Cerro del Viento de Badajoz
  6. 6

    Muere el cantante Ian Watkins acuchillado en la cárcel donde cumplía condena por pedofilia
  7. 7

    Llegan las primeras sanciones del año por quemas prohibidas de rastrojos en Extremadura
  8. 8 Muere una niña de un año en el entorno de la iglesia de El Palmar de Troya
  9. 9 Muere el histórico periodista Luis Ángel de la Viuda a los 93 años
  10. 10 Rondão Almeida, reelegido alcalde de Elvas a los 81 años y tras 24 en el cargo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Estos son los proyectos docentes que se llevan los premios Joaquín Sama a la innovación educativa en Extremadura

Estos son los proyectos docentes que se llevan los premios Joaquín Sama a la innovación educativa en Extremadura