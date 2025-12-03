Proponen eliminar aforamientos y reclamar el pago de la Deuda Histórica

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

El partido Nuevo Extremeñismo concurrirá a las elecciones autonómicas del 21 de diciembre con un programa de 166 propuestas, entre las cuales se incluye la reclamación al Estado del pago de la Deuda Histórica con la región y la eliminación de los aforamientos.

Bajo el lema 'La Extremadura que viene', el partido liderado por Gerardo Rubio, candidato a la Presidencia de la Junta, aspira a reflejar «la necesidad de cambio y el espíritu de transformación para un nuevo horizonte de futuro, para una Extremadura que está en camino».

Entre otras propuestas, la formación plantea el cumplimiento «integral» del Estatuto de Autonomía, incluido la creación del Personero del Común; la ley extremeña de Consultas y Participación ciudadana; la soberanía energética como «eje central» de la política; el equilibrio territorial y la sostenibilidad de servicios públicos; y consultas ciudadanas sobre los macroproyectos.

De igual modo, en su programa Nuevo Extremeñismo propone eliminar aforamientos y dietas y reducir salarios políticos; así como la prohibición de la compra «especulativa» de inmuebles; la «congelación» de los alquileres; y la creación de un Banco Público de Vivienda.