El profesor de Almendralejo acreditó no tener antecedentes por delitos de carácter sexual

Rafael F. R. , el profesor de fagot del Conservatorio de Almendralejo, que ha sido detenido por no acudir al juicio fijado por la ... Audiencia Provincial de Zamora para responder por los presuntos delitos de abuso sexual a menores de los que se le acusa, acreditó ante la Consejería extremeña de Educación no tener antecedentes por delitos de naturaleza sexual. De hecho trabaja como interino desde 2022 en la región.

Los abusos por los que se sentará en el banquillo de los acusados se produjeron entre 2008 y 2011, cuando el docente daba clase en un centro público de la capital zamorana. Pero no ha sido hasta más de una década después cuando las cinco víctimas, alumnas suyas, han alcanzado la mayoría de edad, cuando han denunciado al profesor que durante los tres últimos cursos ha impartido clases de fagot en el conservatorio de Almendralejo.

No obstante, según la información facilitada por la Consejería de Educación, el primer contrato de este profesor en Extremadura data de 2015. Ese año trabajó desde el 1 de julio hasta el 4 de septiembre y, posteriormente, desde el 22 de septiembre de ese año hasta el 7 de septiembre de 2016. La relación contractual con la consejería se retomó en 2022, año en el que concatenó tres contratos consecutivos como interino, el último del 10 de septiembre de 2024 al 31 de agosto de 2025 sigue en vigor.

Rafael F. R. debería haber comparecido el pasado 27 de mayo en la Audiencia de Zamora para ser juzgado por cuatro de los cinco abusos a menores de los que se les acusa, porque el quinto va en una pieza separada por el que también será juzgado. La Fiscalía pide para él tres años de prisión por cada víctima.

Con motivo de su no comparecencia, la Audiencia de Zamora emitió una orden de busca y captura y dos días después, el pasado jueves 29 de mayo, la Policía Nacional le detuvo en Almendralejo cuando contactó con él por teléfono y el hombre acudió a la comisaría.

Prestó declaración ante el tribunal zamorano por videoconferencia y quedó en libertad, con obligación de comparecer semanalmente ante el juzgado, hasta que se celebre el juicio fijado ahora para el próximo 25 de junio, según informa la Audiencia.

De baja laboral

Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León aclaran, por su parte, que el docente explicó a la Audiencia zamorana por qué no pudo acudir al juicio, «demostrando que no fue una decisión deliberada y que en ningún momento tuvo la intención de eludir a la justicia», y por eso se le dejó en libertad y no se decretó, como estaba previsto, su ingreso en prisión provisional.

De hecho, Rafael F. R. está de baja desde el pasado 26, un día antes de la fecha fijada para el juicio en Zamora, al que tampoco acudió su abogada, quien renunció posteriormente a su defensa.

Este profesor de fagot, nacido en la localidad alicantina de Cocentaina, también impartió docencia en Cáceres y fue miembro de la Orquesta Sinfónica de Zurich durante tres años, de la de Winthertur y de la de Alicante, y dirigió la Banda de Música Juvenil de Muro de Alcoy, entre otras actividades profesionales.

A finales de 2024 se hizo cargo de la Coral Santeña y la Banda de Música de Los Santos de Maimona, pero dejó la responsabilidad apenas dos meses después. Fuentes consultadas explican que no encajó ni con la banda ni con la coral. En ambos casos, pero especialmente en su labor como docente en el conservatorio de Almendralejo, desarrolla su trabajo con menores. La normativa en vigor exige en estos casos que el profesional presente un certificado que acredite la carencia de delitos de naturaleza sexual.

La Consejería de Educación indica al respecto que Rafael F. R. «estaba en la lista de interinos y cumplía con los requisitos exigidos por la normativa, sin que constaran antecedentes en el certificado que permite acreditar la carencia o existencia de delitos de naturaleza sexual, exigido a todos los profesionales que trabajan en el ámbito educativo».

Señala que tampoco tiene expedientes disciplinarios y que, en cualquier caso, desconocía la situación del docente. «La Consejería de Educación no ha recibido comunicación por parte de la policía ni de las instancias judiciales sobre las circunstancias que recogen las informaciones en medios».