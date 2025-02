El proceso de estabilización de funcionarios se retrasa: «Me siento engañada por la Junta»

Interinos pendientes de ser funcionarios. Y funcionarios pendientes ocupar sus plazas definitivas porque el proceso que afecta a los primeros aún no está culminado. No se cerró el 31 de diciembre pasado, como en teoría obligaba la normativa. Tampoco a estas alturas de febrero ... aunque la Consejería de Hacienda y Administración Pública indicó a HOY a mediados de enero que sería una realidad «en cuestión de semanas». Ahora, según ha trasladado la Consejería a los sindicatos y a este diario, se plantea el escenario de que todo esté culminado, con las plazas ocupadas por cada empleado público, para finales de marzo o principios de abril. El proceso de estabilización de empleados públicos de la Junta de Extremadura, para hacer fijos a 3.193 interinos de la Administración extremeña, afecta de forma colateral a otros 1.450 funcionarios que esperan se ejecute el concurso de traslado para poder trabajar en su plaza.

«Nos han tenido engañados desde hace meses. Y eso está provocando un daño y una ansiedad a causa de la incertidumbre. Además, en algunas categorías como la mía, la de Técnico de Educación Infantil (TEI), no se culminará realmente la ocupación de las plazas hasta septiembre», ha relatado esta mañana en Mérida, en la sede regional de la UGT, Maribel Vallejo. Su caso ejemplifica lo que está suponiendo para unos 4.600 empleados públicos de la Junta que no se haya culminado el proceso de estabilización. Vallejo vive en Cáceres y trabaja en Mérida, en el centro de menores. En noviembre de 2023 se llevó una gran alegría laboral, ahora transformada en indignación.

«Desde hace año y medio tengo mi plaza fija en un centro de menores en Cáceres, donde vivo. Pero no la he podido ocupar todavía. Llevo esperando, esperando y con una incertidumbre que aumenta lo mismo que mi ansiedad», relata. De un lado, afirma, están los problemas personales que le está causando no poder trabajar en su plaza reconocida de Cáceres. «Tengo problemas de espalda. Los especialistas me han dicho que no es conveniente coger mucho el coche pero todos los días tengo que venir a trabajar a Mérida, con dos horas de conducción. A eso se le suma que tengo una madre dependiente de 97 años», cuenta Vallejo.

La TEI cacereña también se muestra indignada desde el punto de vista laboral. «Mi plaza en Cáceres la ocupa una trabajadora con contrato temporal, que precisamente le concluye en marzo. Y yo con plaza fija desde noviembre de 2023 sin poder ocuparla», incide. Una situación idéntica a la que viven otros funcionarios, con plaza fija, pero que están pendientes de que finalice el proceso de estabilización de interinos.

«Estamos en la fase final. En unos días se publicará la baremación definitiva con los puestos definitivos. Posteriormente los candidatos tienen que elegir plaza (se acordó con los sindicatos que solo se podía optar a una plaza por persona) y se publicará la resolución con la adjudicación de las plazas. Estimamos que los procesos estarán concluidos en torno a la segunda quincena de marzo», ha respondido la Consejería de Hacienda y Administración Pública a preguntas de HOY.

Para Vallejo, sin embargo, «la Junta nos ha tenido engañados a los afectados por el concurso de traslado. Primero nos dijeron que para después del verano del pasado año. Después, que para antes del 31 de diciembre. Ahora que para la primavera...Con esas promesas han hecho que no nos movilicemos pero ahora es necesario y más cuando nadie se cree que en algunas categorías este plazo de la primavera se vaya a cumplir. Nos tenemos que no se concluya todo hasta el verano», subraya.

Concentración ante Presidencia en Mérida

La Federación de Servicios Públicos de UGT Extremadura ha convocado precisamente una concentración el próximo lunes, día 10, a las cinco de la tarde, en la plaza de Rastro de Mérida. Frente a la sede de la Presidencia de la Junta. Lo hace ante el «grave incumplimiento del gobierno autonómico en los plazos establecidos para la resolución del proceso de estabilización en la Administración general».

Érica Gutiérrez Méndez, responsable del sector de la Administración Autonómica de UGTSP, ha denunciado esta mañana en rueda que prensa, ante Maribel Vallejo y otras dos empleadas públicas afectadas, que «la falta de compromiso» del Ejecutivo autonómico está causando un perjuicio irreparable en los derechos de los trabajadores. «La continua modificación de fechas, la ausencia de información clara y las decisiones adoptadas de manera unilateral están sumiendo a los empleados/as públicos en una situación de desesperanza e indignación», ha declarado.

«Es el momento de alzar la voz y exigir respeto. Por eso convocamos a una protesta el próximo lunes» Érica Gutiérrez Responsable del sector de administración autonómica de UGT

Dice que UGT ha recibido innumerables testimonios de trabajadores que «enfrentan dificultades económicas y personales debido a estos continuos retrasos y promesas incumplidas». El reciente aplazamiento en la resolución de los procesos de estabilización de los colectivos como los ATE (auxiliar técnico educativo) cuidador, los Técnicos de Educación Infantil y los Intérpretes de Lengua de Signos hasta la finalización del curso escolar ha supuesto «un golpe devastador para los trabajadores, truncando sus expectativas laborales hasta septiembre. Esta decisión no solo afecta su estabilidad, sino también a la organización de los centros donde desempeñan su labor, generando desajustes y afectando la calidad del servicio público».