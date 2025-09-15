DJ Los Primos ponen chincheta en Ibiza y se asoman al mítico Tomorrowland Los discjockeys pacenses pinchan hoy en la isla y repetirán en abril su sorprendente 'Symphony o Dance' en Mérida y Cáceres

J. López-Lago Lunes, 15 de septiembre 2025, 07:21 Comenta Compartir

Pepe Cortés y José Manuel Arnao son primos, residentes en Badajoz y discjockeys, no solo de vocación sino también de formación. Su trabajo los ha llevado por medio mundo pinchando música. Han puesto patas arriba las mejores discotecas de China y, por citar su agenda más inmediata, el próximo día 19 estarán en Luxemburgo, el 1 de octubre en Milán y el 3 en Florencia. Pero a esta pareja cuya marca en los carteles es Dj Los Primos, les falta una plaza simbólica: pinchar en Ibiza.

Esa «espinita», como ellos dicen, se la van a quitar este lunes y no en cualquier sitio de la isla sino en la azotea de la tienda que ha abierto este año en la isla la marca Tomorrowland, que promueve el festival de música electrónica de baile más importante del mundo, celebrado anualmente en la localidad belga de Boom. Comenzó durando un día y en la actualidad son tres fines de semana. La media de asistentes de las últimas ediciones ha rondado las 500.000 personas en un evento que ofrece escenarios y ambiente que simulan un mundo de magia y fantasía con sus ya icónicas mariposas. No hace falta decir que los mejores discjockeys han pasado por allí: David Guetta, Hardwell, Steve Aoki, Tiësto, Swedish House Mafia, Armin Van Buuren... por citar algunos de la edición de 2025.

«Ha sido como un regalo»

Dj Los Primos tienen muy presente Tomorrowland «porque en 2014, cuando teníamos 18 años, fuimos allí y fue totalmente insipirador», relata Pepe Cortés sobre aquel año en que debutaron ambos poniendo música para otros. Desde entonces han sido asiduos a este evento y piensan que aunque pinchar allí es un sueño muy lejano, con la sesión de hoy en Ibiza en la Tomorrowland store «estamos un pasito más cerca de cumplirlo. Estar en esa lista el primer año de la tienda, por donde han pasado Djs como Van Buuren o Dimitri Vegas tanto mi primo como yo lo vemos como un regalo. Esto no es ir a Bélgica y pinchar con 120.000 personas, pero sí el primer acercamiento a una marca como Tomorrowland, de la que conoceremos el equipo y con el que nuestro gran sueño queda más cerca», cuenta entusiasmado Pepe Cortés a HOY.

A ellos les toca pinchar a las siete de la tarde en el 'rooftop' (azotea) de la tienda ibicenca que hace de sucursal de Tomorrowland en la isla balear, concretamente en la mítica Playa d'en Bossa. «La puesta de sol siempre da un ambiente muy especial –explica Arnao– y ahí nosotros el estilo lo tenemos muy claro porque hemos vivido Tomorrowland desde los inicios, así que aplicaremos esa esencia con guiños al festival y rollo funky, house y afrohouse que ahora se lleva mucho».

Música clásica con electrónica

Pero ahí no acaba la relación de Los Primos con el festival Tomorrowland. El pasado 12 de junio se coronaron en Extremadura cuando en el Palacio de Congresos de Badajoz pusieron en pie a un auditorio entregado a su 'Symphony of Dance', una revisión de la historia de la música electrónica a través de los instrumentos de la Orquesta de Extremadura. La idea de esa simbiosis de música clásica con sintetizadores les llegó precisamente, cuenta Arnao, al verla por primera vez en la presentación en Amsterdam de una edición de Tomorrowland.

Este espectáculo se va a repetir la próxima primavera con los mismos protagonistas en los palacios de congresos de Cáceres y Mérida los días 16 y 17 de abril. Y ahí no acaban sus planes. «Un promotor se interesó y queremos que la idea 'Symphony of Dance' crezca a nivel nacional y podamos llevarla a más sitios», avanza el pacense Pepe Cortés.

Temas

Ibiza

Badajoz