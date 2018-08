EL VERANO DE JOAQUÍN ARAÚJO «Pretendo pasar todavía más tiempo en mis soledades arboladas, y ojalá, salvar la dehesa» Divulgador de la naturaleza. Feliz en las Villuercas, cultiva su huerto y cuida cabras. NATURALISTA Escritor, guionista, documentalista, naturalista y campesino. Ha plantado más de 15.000 árboles, y su prioridad es frenar la demolición de la naturaleza CELIA HERRERA Viernes, 10 agosto 2018, 07:58

-¿Qué tiene previsto hacer este verano?

-Viajo tanto a lo largo del año que no puedo dar con mejor premio que quedarme en casa. Eso sí, vivo en uno de los mejores paisajes del mundo, las Villuercas. Allí contemplo, admiro, pienso, escribo, cultivo mi huerta, pastoreo a mis cabras y hasta pienso terminar mi último documental.

-¿Suele tener planificadas las vacaciones o va más a la aventura?

-No he planificado jamás unas vacaciones veraniegas. Sí he viajado a menudo a la aventura.

-¿Tiene en cuenta la gastronomía a la hora de elegir el lugar de vacaciones? ¿Cuáles son sus platos favoritos?

-Considero importante lo que aparezca en el plato, pero no menos que están creando una desbordada burbuja con lo gastronómico. A ver cuando nos percatamos de que existen las dietas visual, acústica, rural.

-¿Qué es lo que más le gusta hacer cuando está de vacaciones?

-Todas las variantes de la observación y estudio de la Natura.

-¿Con qué compañía suele ir de vacaciones o prefiere viajar solo?

-Paso mucho tiempo solo en mis perdederos de las Villuercas.

-¿Prefiere los viajes culturales, el campo o la montaña?

-Prefiero la montaña y, desde luego considero todos mis viajes culturales, incluso los que no me llevaron a población alguna.

-¿Asiste a las fiestas de los pueblos?

-Voy a pocas fiestas locales.

El día que conocí las Villuercas, me empadroné emocionalmente al instante

-¿Aprovecha el verano para ir al teatro, cine, conciertos...?

-Al cine, teatro y conciertos voy en otras estaciones.

-¿Ve más televisión en verano? ¿Qué tiempo de programas le gustan?

-En verano veo menos televisión. Procuro estar fuera de casa el máximo tiempo posible. Veo bastantes documentales y largometrajes.

-¿Desconecta del día a día o a pesar de estar de vacaciones sigue pendiente del móvil, la redes sociales...?

-Suelo mantener activos todos los contactos y redes. Por suerte a eso dedico solo una media hora al día.

-¿Duerme siesta en vacaciones o prefiere dedicar ese tiempo a hacer otras actividades?

-Hago la siesta del beduino. Es decir unos pocos segundos.

-¿Madruga durante las vacaciones o prefiere trasnochar?

-Siempre, en todas las estaciones, me pongo en marcha a las seis de la mañana. Trasnocho poco.

-¿Cuáles son las vacaciones que recuerda con nostalgia? ¿Qué tuvieron de especiales?

-Bueno aquella primera novia, en las sierras de Ávila, con 15 años.

-¿Qué sitio de Extremadura elegiría para pasar unos días de vacaciones y por qué?

-Tras las Villuercas, elegiría Hervás, el Jerte o la Vera. El norte de Cáceres me parece uno de los paisajes más atalantadores y además escapan de los sofocos.

-¿Cuál es el recuerdo de su niñez que guarda con más cariño?

-Mi niñez fue campera y rural. Recuerdo mis deslumbramientos por los animales y la cultura rural.

-¿Viaja por la vida ligero de equipaje o tiene mucho apego a las cosas?

-Por supuesto muy ligero de equipaje.

-¿Cómo han cambiado sus prioridades con el paso del tiempo?

-Mi prioridad es seguir intentando frenar la demolición de la Natura, cambiar el modelo energético y colaborar en la consolidación de la cultura ecológica.

-¿Cuál es el logro del que se siente más satisfecho?

-He tenido mucha suerte. Vivo donde y con quien había soñado. Me han publicado demasiados libros. He hecho centenares de documentales. He plantado 25.000 árboles. Soy campesino. Tengo la Medalla de Extremadura..

-¿Qué es lo que más trabajo le ha costado conseguir?

-Convencer de que la Natura es arte y cultura. De que respetarla es respetarnos.

-¿Qué es lo que más valora de la gente y por qué?

-El agradecimiento sincero y generoso. Es tan amplia la mezquindad que la reciprocidad es más rara que el lince.

-¿Ha habido algún momento en su vida que ha marcado un antes y un después?

-Por supuesto, el día que conocí las Villuercas, me empadroné emocionalmente al instante. Decidí emboscarme y que mi mirada tropezara lo menos posible en el cemento.

-¿En su camino ha encontrado más competitividad o compañerismo?

-He trabajado en los principales medios de comunicación del país y en ellos prima la competitividad, que es uno de los aspectos de la conducta humana que más detesto.

-Si pudiera dar marcha atrás, ¿Cambiaría alguna decisión que ha tomado?

-Claro. Me fui del periódico EL País un tanto precipitadamente.

-¿Tiene algún proyecto entre manos?

-Sí, decenas. Tengo encargados 14 libros más. Seguir haciendo radio. Estoy trabajando en dos nuevas películas y una exposición. Pero, sobre todo, pretendo pasar todavía más tiempo en mis soledades arboladas. Ojalá, salvar a la dehesa