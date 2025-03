La gigafactoría de baterías de litio empezará a operar en Extremadura en 2025

José M. Martín Badajoz Lunes, 18 de julio 2022, 14:03 | Actualizado 14:23h. Comenta Compartir

Estar operativa en 2025, con ese objetivo se ha presentado hoy en Navalmoral de la Mata la gigafactoría de baterías de litio del grupo Envision y de Acciona.

La empresa, el Gobierno de España y la Junta de Extremadura han oficializado la firma d elos acuerdos necesarios para que el proyecto arranque. Se ha hecho en ExpacioNavalmoral, el mismo lugar donde se instalará una industria que pretende crear 3.000 empleos directos y llegar a los 12.000 indirectos, tal y como ha destacado Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, tras el acto.

La elección de Navalmoral de la Mata y de Extremadura no ha sido casual. «Es una región que tiene sol todo el año», ha destacado Lei Xang, CEO de Envisión, que ha intervenido por videoconferencia. Y es que la idea de la empresa es nutrirse de energía verde en todos sus proyectos. «Nos ubicamos en sitios donde tenemos mucha energía verde», ha dicho José Domínguez, presidente no ejecutivo de la compañía en España, que ha añadido que están muy comprometidos con la idea de ser neutros en emmisiones de carbono en el año 2050.

Pero no solo capacidad de energía solar ha buscada Envision para su ubicación. También disponibilidad de suelo y Navalmoral reunía esos requisitos. «Y en Extremadura también hay litio, que no es poco para este proyecto», ha insistido Domínguez frente a un reducido auditorio en el que, además de autoridades políticas, estaban Alejandro Ayala, CEO de Phi4Tech, Joaquín Martorell, CEO de la misma compañía, y Ramón Jiménez, CEO de Extremadura New Energies.

«Un día para recordar», ha dicho la alcaldesa de Navalmoral de la Mata, Raquel Medina, tras la firma de los acuerdos. Al mismo timepo ha agradecido la apuesta por la localidad. «Tenemos un potencial que ustedes han descubierto», ha señalado en referencia a todo lo que aporta ExpacioNavalmoral.

Por su parte, Guillermo Fernández Vara, presidente de la Junta de Extremadura, que se atrevió con el inglés para agradecer al CEO de Envision la decisión de ubicar la gigafactoría en Extremadura, ha destacado la importancia que proyectos de este tipo tienen para el empleo en la región. «El siglo XX se llevó lo mejor que teníamos, nuestra gente, para trabajar en las industrias autommovilísticas del norte de España; ahora el siglo XXI nos lo va a devolver en puestos de trabajo y en el mismo sector», ha indicado el presidente regional.

En esa misma línea, Pedro Sánchez, ha situado el proyecto de Envision en Navalmoral dentro de un conjunto más amplio. «Queremos construir 500.000 coches al año en España a partir de 2025», ha anunciado. Al mismo tiempo que ha puesto el foco en la importancia de que los diferentes procesos de la cadena de valor se ubiquen en diferentes polos industriales con el objetivo de que el empleo llegue a todos.

La gigafactoría de Navalmoral de la Mata es, para el presidente del Gobierno, un paso más en el objetivo de reindustrializar España. Un proyecto que, en su opinión, está empezando a dar grandes resultados y del que «Extremadura no va a ser una de las protagonistas, va a ser la protagonista», ha remarcado.

Por último, se ha referido Sánchez al Perte del Vehículo Eléctrico y Conectado (VEC) que va a movilizar 3.000 millones de euros en inversión pública y al que han concurrido trece poryectos tractores. «Uno está aquí en Extremadura y esperamos que se resuelva a finales de este año».