El presidente del Club Taurino: «No valoramos lo que tenemos»

J. López-Lago Lunes, 28 de octubre 2024, 07:32 | Actualizado 12:57h. Comenta Compartir

Dice el presidente del Club Taurino Extremeño, Mateo Giralt, que desde que el jueves se supo que se había planteado la disolución de la entidad ... en la próxima asamblea (14 de noviembre), en la mañana del viernes recibió numerosas llamadas que le han dado cierta esperanza. «No solo me ha llamado el alcalde para interesarse por la situación sino más gente y unas seis o siete personas se han hecho socios (siete euros al mes). Otros me han comentado que no me preocupara porque seguro que surge alguien que quiera ser presidente, y yo les he dicho que presidentes no hacen falta, ¡lo que hacen falta son socios!», indica Giralt.

Por las reacciones que ha observado, la noticia ha servido de revulsivo para intentar que sobreviva el único museo taurino de Extremadura mientras Giralt analiza algunas posibles causas de su declive. Y es que el Club Taurino Extremeño, fundado en 1948 y situado en el número 8 de la calle López Prudencio de Badajoz, ha llegado a tener 350 socios, pero en la actualidad solo tiene 25. «Por alguna razón no hemos llegado a enganchar a la gente joven. Y como cosa natural, muchos socios mayores se nos han ido muriendo. Curiosamente muchos se dieron de baja cuando subimos la cuota de cinco a siete euros al mes. Me da pena que no haya entre los socios ningún torero, ganadero o empresario, el único Joaquín Domínguez. Y con el presupuesto actual que tenemos no podemos atender los gastos corrientes de luz y agua. Harían falta unos 60 socios». Noticia relacionada El Club Taurino Extremeño, a punto de desaparecer Bar cerrado hace siete años Giralt dice que la relación con las instituciones siempre ha sido fluida, tanto con el Ayuntamiento como con la Diputación de Badajoz, además de con la Fundación CB, que les ayudó a reparar la cubierta hace poco tras unas lluvias que causaron desperfectos. El Club Taurino Extremeño tiene como activos no solo el contenido de museo, que va desde cabezas de toro con su significado, a carteles históricos, trajes de luces y un archivo monográfico de Antonio Bienvenida, entre otras muchas referencias únicas, sino que también posee el edificio donde se ubica. Se trata de tres plantas más un doblado que podrían sumar en pleno centro de la ciudad en torno a 750 metros cuadrados, según Giralt. «El inmueble entero es del club y es valioso. Está protegido. Abajo está el bar y el despacho; la planta primer es el museo, la segunda tiene salones para conferencias y también un doblado. Calculo que habrá unos 250 metros cuadrados por planta». Por sus salones y tertulias han pasado figuras de primera línea y precisamente el bar era una de las señas de identidad, el cual ha tenido unas épocas en las que ha estado de moda. «Pero por alguna razón se fue viniendo abajo y hace ya unos siete años que cerró sin que hayamos podido encontrar algún hostelero que se haga cargo y lo levante porque esa falta de ambiente le afecta», indica el presidente. En su opinión, las corrientes antitaurinas que ha ido surgiendo no tienen nada que ver con ese declive. «Esos son cuatro personas», minimiza Giralt, que siente envidia sana de algunas peñas taurinas que hay por la provincia pacense que sí han sabido conectar con la gente joven. En la actualidad, para pasar y disfrutar del museo taurino basta contactar con el club o su presidente y se abre las puertas a cualquier grupo que lo solicite. «Viene mucha gente aficionada del Levante, de Bilbao y Pamplona, incluso grupos de franceses. Y la mayoría se preguntan por qué la gente de Badajoz no lo conoce. Creo que no valoramos lo que tenemos», dice. En su opinión, «lo ideal si no se reflota el club es que alguna institución se haga cargo del museo dejándolo allí». Este diario ha contactado con la Consejería de Mundo Rural, que tiene una dirección general de Tauromaquia, y con el Patronato de Tauromaquia de la Diputación de Badajoz para que valoraran la posible desaparición del Club Taurino Extremeño, pero no ha habido respuesta por parte de estas instituciones.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión