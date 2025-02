Así hemos narrado la comparecencia de Bazaga tras el Consejo de Gobierno

11:40

El Consejo de Gobierno ha autorizado la formalización de un contrato de emergencia para crear ocho nuevas plazas de acogida para menores migrantes no acompañados que lleguen a la región. «En los últimos meses, se ha registrado un aumento significativo de las acogidas de migrantes del Centro de Atención de Emergencias y Derivación de Mérida procedentes de otros centros del Ministerio», explica Bazaga, que ha explicado que los menores de 18 años no pueden permanecer en esas instalaciones y deben ser derivados a los centros de acogida de las comunidades autónomas. La Junta ya ha dado acogida a 20 menores, en su mayoría varones de entre 13 y 18 años. «Esta situación está generando cierta tensión en los recursos del sistema de protección de niños y adolescentes. De ahí la necesidad urgente de disponer de nuevos espacios. No nos podemos arriesgar a encontrarnos en situación de falta de disponibilidad de plazas«. »