La vacuna del papiloma para los niños seguirá siendo de pago por ahora en Extremadura

La vacuna contra el virus del papiloma humano (VPH), que hasta ahora estaba restringida a las niñas, será financiada también para los varones. La Comisión ... de Salud Pública aprobó el pasado jueves la inclusión de este suero en el calendario vacunal, una medida que todas las comunidades autónomas que aún no lo han hecho (hay tres que ya la ponen gratuitamente) tienen que articular antes de 2024.

En Extremadura, por ahora, las familias que deseen poner esta vacuna a los niños tendrán que afrontar un considerable gasto: cada una de las dosis de Gardasil 9 (la marca que se aplica en la región) cuesta 172 euros y hay que aplicar dos dosis si se pone antes de los 15 años, por lo que el gasto mínimo es de 344 euros.

Consultado por este diario el Servicio Extremeño de Salud (SES) indicaba ayer que todavía no se ha tomado la decisión sobre cuándo o cómo se implementará la vacunación de los niños de 12 años en la región. «Hay de margen hasta 2024, no han pasado ni 24 horas (desde la aprobación de esta medida)» señalaba la institución sanitaria, que, sobre este tema en los últimos días se ha limitado a señalar que su postura sería la de adherirse a lo que marcara la ponencia de vacunas, sin manifestar cuál es su preferencia sobre fechas o estrategia de vacunación.

«Es muy recomendable»

Los pediatras de la región son contundentes acerca de la necesidad de implantar esta vacuna en los niños. La pediatra Cecilia Matilde Gómez Málaga es la presidenta de la Sociedad de Pediatría de Atención Primaria de Extremadura y vocal de la asociación nacional que agrupa a estos médicos. Para ella, que ejerce en el centro de Salud San Fernando de Badajoz, no hay duda: «la postura oficial es que es muy recomendable», apunta.

Los padres que han llevado recientemente a sus hijos varones de 12 años (o que cumplen 12 este 2022) a la revisión pediátrica bianual han podido comprobar que además de la dosis de recuerdo de la vacuna de la enfermedad meningocóquica que entra en el calendario vacunal y que es gratuita se recomienda adquirir esta otra, la del papiloma humano. Gómez Málaga señala que entre los profesionales, en las consultas, se está aconsejando su aplicación, pero de una forma reciente. Hay otras vacunas que no están incluidas en el calendario vacunal, es decir, que no financia el sistema público, sobre la que se ha puesto más el acento de manera habitual. Los pediatras de atención primaria, que son los que lidian con revisiones y aplicación de las vacunas están a la espera de la decisión que se tome y exponen a los usuarios la situación, indicando que a corto plazo, pero no de forma inmediata, este fármaco puede ser gratuito. Según señalan profesionales consultados los padres «son receptivos» ante propuestas enfocadas a mejorar la salud de sus hijos. Pero es una cantidad económica que no todo el mundo se puede permitir.

Tipos de cáncer que produce

¿Por qué es importante que se aplique también a los varones esta vacuna? Ana Grande Tejada, pediatra del hospital materno infantil de Badajoz, es también vocal de la Asociación Nacional de Vacunología. «No hay duda de que es necesaria, se trata de un virus oncogénico, que puede producir cáncer a medio o largo plazo tanto en hombre como en mujeres», señala. El VPH entraña riesgo de contraer cáncer de cuello uterino y otros cánceres como el de vulva, vagina, pene o ano. También está relacionado con el cáncer orofaríngeo, el de la base de la lengua y de las amígdalas.

Esta experta indica que la inmunización en varones cerrará el paso al virus de una forma más sólida. «No todas las niñas se vacunan del virus de papiloma humano, vacunar también al varón hace que el virus deje de circular», señalaba el miércoles, antes de conocerse la decisión de la Comisión de Salud Pública. Considera esta facultativa, además, que es «discriminatorio» que no sea una vacuna universal teniendo en cuenta que los efectos del virus afectan también a los varones.

Tres comunidades autónomas aplicarán el fármaco este año y otras cuatro comenzarán a hacerlo en 2023

Las dos dosis de Gardasil 9 ascienden a un importe de 344 euros que por ahora tienen que sufragar las familias

El VPH es de transmisión sexual. «El problema es que cuando tú te infectas del virus no lo sabes, no das síntomas de forma aguda, las mujeres nos podemos enterar por el cribado, por la citología, pero los hombres no se hacen nada». Argumenta Grande Tejada que en los países en donde hay datos se confirma el impacto positivo de la vacuna. «Espero que las comunidades autónomas no tarden mucho tiempo en implantarla», concluye.

Fue en 2007 cuando el Sistema Nacional de Salud empezó a financiar este medicamento para la aplicación en chicas de entre 12 y 18 años. Tal y como informa el SES además de a las niñas de 12 años hay grupos de riesgo que la reciben. Se trata de mujeres con transplante de órgano sólido hasta los 26 años, población infantil o adulta infectada por el VIH, hombres que tienen sexo con hombres, personas que se dedican a la prostitución (en ambos casos hasta los 26 años y con tres dosis). Se vacuna también contra el virus del papiloma humano a mujeres con tratamiento de cérvix de cualquier edad.

Otras comunidades

¿Qué pasa fuera de Extremadura, en otras comunidades autónomas? Hay tres (Galicia, Comunidad Valenciana y Cataluña) que anunciaron que iban a empezar a ponerla este mismo otoño. Andalucía y Castilla-La Mancha, por su parte, se adelantaron a la resolución de la Comisión y anunciaron que empezarían a implantarla en el año 2023. Madrid y Murcia ya han anunciado la adquisición de dosis para el próximo año.