Poco gasto en el arranque de las compras navideñas

Jesús Sánchez y su mujer hacían cola este domingo en el Muerde la Pasta, un restaurante buffet de El Faro. Una única bolsa llevaban. Decían ... que era un producto tecnológico que han comprado porque les hacía falta, no por impulso, que es como se hacen muchas compras cuando las luces navideñas empiezan a adornar las ciudades. «Este año nos vamos a contener, la cuenta corriente no es la misma que hace un año. Todo cuesta más y nuestro sueldo no ha subido, así que hemos venido de compras, pero con tranquilidad, ya veremos si esta tarde 'picamos' con algo y adelantamos algo para navidades ya que hemos hecho el viaje», comentaba esta pareja de Almendralejo. Contención, o sea, gastar sí, pero menos. Ese parece el marco mental de los consumidores estas fechas en que todos los estímulos conducen a visitar tiendas y centros comerciales, donde todo apunta a que las tiendas con productos 'low cost' parten con ventaja.

Este fin de semana ha sido el pistoletazo de salida para las compras navideñas, auténtico termómetro de la economía doméstica. El señuelo del 'black friday' y que las superficies comerciales han abierto en domingo han dado el primer empujón al comercio en un año marcado por la subida de las hipotecas en muchas familias y la inflación en general, por lo que ha costado llenar la cesta de la compra más que nunca. En El Faro, el mayor centro comercial de la región, este fin de semana se ha visto más gente, cierto, pero no tantas bolsas. Se nota que hay menos alegría para sacar la cartera, indican en las tiendas consultadas, donde más de un dependiente estaba cruzado de brazos. Y es que al filo de las dos de la tarde más de una tienda estaba vacía mientras la gente paseaba por los pasillos centrales. Aunque en general las ventas del fin de semana han sido buenas –el sábado mejor que hoy domingo–, hace justo año fueron mucho más altas, la gente gastó más. Lo que no ha cambiado es el tipo de clientela en fin de semana, cuando más de la mitad de las personas llegan de fuera de Badajoz, sobre todo portugueses y gente de pueblos de la provincia. «Hay gente, pero paseando» Sergio Herrera estaba este domingo detrás del mostrador de juguetes Bustamante, que tiene tienda en Ricardo Carapeto y la calle Santo Domingo, pero es la tienda de El Faro la que más tira de esta empresa extremeña, que en estas fechas tiene como productos más demandados los muñecos de Playmobil y Furby y muñecas bebé: «Hay más gente, pero la venta no ha subido –decía ayer–. Este año está siendo regular por todo en general, supongo que porque hay el mismo dinero y todo ha subido de precio. En cuanto a este fin de semana, se puede decir que el domingo hay gente, pero paseando», indicaba este comerciante, para quien su mejor cliente es el portugués. «Este año a mí me va mejor porque todo lo que tengo es de bajo coste, de 10, 12 y 20 euros» Luis Manuel Fernández, 'Papi' Tienda El armario de Papi No muy lejos, en Bimba y Lola, una tienda de textil y complementos con mucho éxito en navidades, sus dependientas decían que el año pasado a estas alturas las ventas iban algo mejor. Según Carla Bonilla y Rosario Peanilla, «está siendo más flojito porque aún no hay mucho ambiente y las ventas 'on line' en nuestra tienda han subido. De lo que llevamos de año hoy hemos hecho más que cualquier fin de semana, pero comparado con otros años se ha notado mucho el bajón porque la gente compra por la web. Ahora esperamos que cada fin de semana sea mejor a medida que se van acercando las navidades». Sobre el gasto por cliente apuntan que en su caso es una firma más exclusiva que tiene desde unos pendientes de 25 euros a bolsos de más de 400, así que la gente se interesa sobre todo por los descuentos. Tener un negocio de productos baratos es buen plan en un año como este. Eso es lo que piensa Luis Manuel Fernández, al que todos llaman 'Papi'. Este joven tiene dos tiendas en El Faro, 'El armario de Papi', una de señoras y otra de caballeros. Vende complementos, sobre todo bolsos. «En mi caso me va mejor que el año pasado, y eso que a mi lado han cerrado el Hipercor (dice señalándolo). Yo creo que se debe a que todo lo que tengo es de bajo coste y cuesta 10, 12 y 15 euros, así que como la vida ha subido tanto, pues la gente compra cositas más asequibles para sus regalos o amigo invisible», razonaba ayer. En su opinión, aunque el 'black friday' ya vino más gente de lo normal a El Faro, el día fuerte fue el sábado, ya que los domingos, dice, les resta clientela el mercadillo que se organiza en El Nevero. De nuevo corrobora cómo en fin de semana apenas hay gente de Badajoz por este centro comercial. «De cada diez, siete o incluso diría que ocho son de algún pueblo o de Portugal», afirmaba este empresario.

